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國際
2024-06-26 18:19:36

維基解密｜阿桑奇塞班島認間諜罪當庭獲釋 返抵澳洲擁吻妻子(多圖有片)

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維基解密創辦人阿桑奇返抵澳洲坎培拉(美聯社)

維基解密創辦人阿桑奇返抵澳洲坎培拉(美聯社)

就違反間諜法與美國司法部達成認罪協議的維基解密創辦人阿桑奇(Julian Assange)，在美屬北馬里亞納群島首府塞班島的美國聯邦法院，正式承認一項非法取得和披露美國國防機密文件的刑事罪名，法官以阿桑奇在英國被羈押的62個月作抵銷，宣布當庭釋放。阿桑奇完成法庭程序後坐飛機返回出生地澳洲，香港時間今日(26日)下午5時許抵達坎培拉。阿桑奇下機時向支持者揮手，妻子及父親到機場迎接，阿桑奇與妻子擁吻。

維基解密創辦人阿桑奇返抵澳洲坎培拉(美聯社) 維基解密創辦人阿桑奇返抵澳洲坎培拉(美聯社) 維基解密創辦人阿桑奇返抵澳洲坎培拉(美聯社) 維基解密創辦人阿桑奇返抵澳洲坎培拉(美聯社) 維基解密創辦人阿桑奇返抵澳洲坎培拉(美聯社) 維基解密創辦人阿桑奇返抵澳洲坎培拉(美聯社) 維基解密創辦人阿桑奇返抵澳洲坎培拉(美聯社) 維基解密創辦人阿桑奇返抵澳洲坎培拉(美聯社) 維基解密創辦人阿桑奇返抵澳洲坎培拉(美聯社) 維基解密創辦人阿桑奇返抵澳洲坎培拉(美聯社)
維基解密創辦人阿桑奇在美屬北馬里亞納群島首府塞班島的美國聯邦法院承認一項非法取得和披露美國國防機密文件的刑事罪名，法官以阿桑奇在英國被羈押的62個月作抵銷，宣布當庭釋放。(路透社) 維基解密創辦人阿桑奇在美屬北馬里亞納群島首府塞班島的美國聯邦法院承認一項非法取得和披露美國國防機密文件的刑事罪名，法官以阿桑奇在英國被羈押的62個月作抵銷，宣布當庭釋放。(路透社) 維基解密創辦人阿桑奇在美屬北馬里亞納群島首府塞班島的美國聯邦法院承認一項非法取得和披露美國國防機密文件的刑事罪名，法官以阿桑奇在英國被羈押的62個月作抵銷，宣布當庭釋放。(路透社) 維基解密創辦人阿桑奇在美屬北馬里亞納群島首府塞班島的美國聯邦法院承認一項非法取得和披露美國國防機密文件的刑事罪名，法官以阿桑奇在英國被羈押的62個月作抵銷，宣布當庭釋放。(路透社) 維基解密創辦人阿桑奇在美屬北馬里亞納群島首府塞班島的美國聯邦法院承認一項非法取得和披露美國國防機密文件的刑事罪名，法官以阿桑奇在英國被羈押的62個月作抵銷，宣布當庭釋放。(路透社) 維基解密創辦人阿桑奇在美屬北馬里亞納群島首府塞班島的美國聯邦法院承認一項非法取得和披露美國國防機密文件的刑事罪名，法官以阿桑奇在英國被羈押的62個月作抵銷，宣布當庭釋放。(路透社)

以在英國被羈押62個月刑期作抵銷

阿桑奇在當地周三(26日)早上，在澳洲駐美國大使陸克文陪同下到法院應訊。法官聽取控辯雙方陳詞後，以41至51個月為量刑範圍，認為阿桑奇在英國已被羈押的62個月刑期是公平和合理，可作抵銷，裁定阿桑奇當庭釋放，並預祝下星期53歲的阿桑奇生日快樂，阿桑奇以笑容回應，控方之後撤回對阿桑奇的引渡請求。美國白宮國家安全委員會表示，今次認罪協議是司法部的獨立決定，白宮並無參與。 

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維基解密網站於2010年披露大批美國外交電報和美軍機密文件，揭發美軍在阿富汗及伊拉克涉犯下戰爭罪行，阿桑奇及後被美國控以17項間諜罪和1項不當使用電腦罪，最高合共可判處175年監禁，他為逃避因性侵指控被引渡到瑞典，在厄瓜多爾駐倫敦大使館躲藏7年，2019年被捕並被判入獄。雙方近日達成認罪協議，換取毋須引渡到美國，控方建議法庭判處阿桑奇監禁5年2個月，相等於他在英國被羈押的時間，完成法庭程序後，便可返回澳洲，他於周一獲准保釋離開英國的監獄。

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澳洲政府一直爭取阿桑奇獲釋，總理阿爾巴內塞歡迎事態最新發展，重申案件已拖延太長時間，繼續監禁不會有好處，希望阿桑奇能夠返回澳洲。副總理馬爾斯就說，阿桑奇的釋放不會影響澳洲與盟友美國之間的關係。

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