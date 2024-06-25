維基解密｜阿桑奇與拜登政府達成認罪協議　彭斯批決定屬「誤判」（更新）

【16:30更新】美國前副總統彭斯（Mike Pence）就強烈批評認罪協議的決定，指這是「誤判」，並認為阿桑奇應該接受完整的法律審訊程序。他在社交媒體上指：「美國的國家安全，任何人都不能透過認罪協議來避過入獄。」英國政府就拒絕回應阿桑奇離境一事，並以「案件在進入司法程序，現階段不適合作出回應。」
阿桑奇已乘坐私人飛機抵達泰國的曼谷，據報會先取道澳洲再前往塞班島。
美國傳媒報道，維基解密創辦人阿桑奇（Julian Assange）已與美國政府達成認罪協議，美國司法部不再尋求引渡對方到美國。
美國傳媒引述美國地方法院的相關文件，阿桑奇準備在美國太平洋聯邦北馬裡亞納群島塞班島的美國聯邦法院，承認一項共謀獲取和披露國防相關信息的罪名。根據協議條款，阿桑奇面臨62個月的刑期，並會將他在英國貝爾馬什監獄等待引渡返美期間的時間計算在內。預計在本周稍後法庭審理後，他將被釋放並返回祖國澳洲。
維基解密曾公開大量美軍機密文件
維基解密在2010年公開大量阿富汗戰爭和伊拉克戰爭期間，美國的外交電報和美軍機密文件，揭發揭發美軍的酷刑、秘密軍事和濫殺平民，重創美國外交形象，被美國控以17項間諜罪和1項不當使用電腦罪。阿桑奇為逃避瑞典的性侵指控，在厄瓜多爾駐倫敦大使館躲藏7年，2019年被捕及被判入獄。美方之後提出引渡要求。