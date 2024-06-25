維基解密｜阿桑奇與拜登政府達成認罪協議　彭斯批決定屬「誤判」（更新）

【16:30更新】美國前副總統彭斯（Mike Pence）就強烈批評認罪協議的決定，指這是「誤判」，並認為阿桑奇應該接受完整的法律審訊程序。他在社交媒體上指：「美國的國家安全，任何人都不能透過認罪協議來避過入獄。」英國政府就拒絕回應阿桑奇離境一事，並以「案件在進入司法程序，現階段不適合作出回應。」

阿桑奇已乘坐私人飛機抵達泰國的曼谷，據報會先取道澳洲再前往塞班島。

美國傳媒報道，維基解密創辦人阿桑奇（Julian Assange）已與美國政府達成認罪協議，美國司法部不再尋求引渡對方到美國。