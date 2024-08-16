維持一周酒店業影響大 日本巨大地震預警結束

日本因應宮崎縣對開海域7.1級地震發布的南海海槽「巨大地震預警」持續一周後，昨正式結束。當局稱，預測震央區域的地震活動和地殼未見異樣，但大眾仍須保持警惕。預警生效期間，日本坊間出現搶購食水和防災物資等情況，酒店業亦現取消預約潮；單是被認為高危地區的高知縣及和歌山縣的酒店業，已造成數億日圓損失。

巨大地震預警在昨日下午5時結束，當局強調這並不意味發生大地震的可能性消失。防災擔當相松村祥史表示，「希望繼續保持日常的防災準備」，要求在維持正常生活的同時，確認疏散路徑，以及儲備緊急防災用品和食物等。氣象廳和內閣府在記者會上稱，上周四(8日)發生黎克特制7.1級地震(日本震度標準為6弱)後，預測震央區域和周邊發生了24次震度1以上的地震，有的震度達6弱。周二(13日)以後沒有發生。預測震央區域也沒有觀測到有明顯變化的地震活動和地殼變動。