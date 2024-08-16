維持一周酒店業影響大 日本巨大地震預警結束

日本因應宮崎縣對開海域7.1級地震發布的南海海槽「巨大地震預警」持續一周後，昨正式結束。當局稱，預測震央區域的地震活動和地殼未見異樣，但大眾仍須保持警惕。預警生效期間，日本坊間出現搶購食水和防災物資等情況，酒店業亦現取消預約潮；單是被認為高危地區的高知縣及和歌山縣的酒店業，已造成數億日圓損失。
巨大地震預警在昨日下午5時結束，當局強調這並不意味發生大地震的可能性消失。防災擔當相松村祥史表示，「希望繼續保持日常的防災準備」，要求在維持正常生活的同時，確認疏散路徑，以及儲備緊急防災用品和食物等。氣象廳和內閣府在記者會上稱，上周四(8日)發生黎克特制7.1級地震(日本震度標準為6弱)後，預測震央區域和周邊發生了24次震度1以上的地震，有的震度達6弱。周二(13日)以後沒有發生。預測震央區域也沒有觀測到有明顯變化的地震活動和地殼變動。
適逢盂蘭節和暑假，過去一星期原是日本的旅遊旺季，但因發出大地震預警，不少人取消度假，部分地區也關閉沙灘或煙火活動，打亂了酒店業。光是在高知縣就造成了1.43億日圓(約750萬港元)損失；從8月9日開始取消住宿的人數高達9,456人。在夏日擠滿人的宮崎縣、三重縣及和歌山縣的海灘，也因地震警報暫時關閉，其中和歌山白濱町白良濱因海灘關閉，導致附近酒店業損失最少5億日圓(約2,600萬港元)。有學者認為當局應研究像新冠疫情般，為酒店業設立補償機制。
神奈川昨4.4級地震 台灣宜蘭5.7級
在南海海槽巨大地震預警結束後，神奈川縣於當地晚上約8時20分發生4.4級地震，震源深度10公里，屬淺層地震。東京都的八王子市、町田市和小金井市等地區有震感，但未有傳出損毀報告。有居於愛知縣豐橋市的居民稱，本來對預警沒有感覺，但其後神奈川發生地震後，覺得應認真看待。高知縣有年輕民眾稱，會將防災包放在門口，以便隨時逃生。另外，台灣宜蘭近海昨亦發生5.7級地震，央源深度9公里，屬於極淺層地震，台北和東部等地區有明顯搖晃。當局指
這次是新地震，並非4月3日花蓮7.2級地震的餘震。