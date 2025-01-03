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2025-01-03 10:45:43

維珍澳洲員工斐濟跨年遇襲　空姐遭性侵　空少被打劫受傷

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維珍澳洲員工斐濟跨年遇襲　空姐遭性侵　空少被打劫受傷

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斐濟警方2日證實，維珍澳洲航空（Virgin Australia）兩名空服員在斐濟楠迪（Nadi）跨年後分別遇襲，其中女性受害者遭到性侵，男性受害者遭搶劫並臉部受傷，目前涉性侵案的疑犯已落網。

綜合外媒報道，斐濟副總理加沃卡（Viliame Gavoka）2日發表聲明稱，警方已逮捕涉性侵案的疑犯，正對其進行審訊。受害人原計劃在斐濟短暫停留後於本周末之前返航，當地時間1日凌晨，他們在離開酒吧後遭遇不幸。加沃卡指出，這兩宗獨立案件涉及搶劫和性侵，受害人健康狀況良好，目前正留在當地酒店以方便配合警方調查。

被「建議留在」酒店

據報道，斐濟警方推測涉案疑犯為斐濟當地人，遭搶劫的男性受害人因臉部受傷被送醫治療。

維珍澳洲航空發言人表示已獲知此事並派人前往斐濟支援，2日受訪時澄清，受害人被「建議留在」酒店，但「沒有被限制人身自由」，目前警方調查仍在繼續，受害者的家人已趕赴斐濟當地。澳洲外交貿易部表示，已了解到相關事件，但為保障私隱而未予以置評。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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