維珍銀河完成首次太空商業飛行　股價不升反跌(有片)

英國富商布蘭森(Richard Branson)創立的太空旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)完成首次太空商業飛行。乘客包括3名來自意大利空軍和意大利國家研究院的成員，以及維珍銀河一名太空人教練，乘搭太空船團結號(VSS Unity)周四(29日)經歷約75分鐘旅程後，順利返回地球。

維珍銀河於本港時間29日晚完成名為「銀河01」(Galactic 01)的首趟太空商業飛行。乘客由新墨西哥州的美國航天發射場(Spaceport America)登上團結號。大型運輸機VMS Eve攜帶團結號起飛，到達近4.5萬英尺高度後釋出團結號，團結號火箭發動機啟動約1分鐘，飛越地球表面逾80公里去到太空邊緣，期間乘客體驗幾分鐘的失重狀態，之後團結號滑翔返回地球，整個旅程大約75分鐘。