維珍銀河完成首次太空商業飛行　股價不升反跌(有片)

英國富商布蘭森(Richard Branson)創立的太空旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)完成首次太空商業飛行。乘客包括3名來自意大利空軍和意大利國家研究院的成員，以及維珍銀河一名太空人教練，乘搭太空船團結號(VSS Unity)周四(29日)經歷約75分鐘旅程後，順利返回地球。
維珍銀河於本港時間29日晚完成名為「銀河01」(Galactic 01)的首趟太空商業飛行。乘客由新墨西哥州的美國航天發射場(Spaceport America)登上團結號。大型運輸機VMS Eve攜帶團結號起飛，到達近4.5萬英尺高度後釋出團結號，團結號火箭發動機啟動約1分鐘，飛越地球表面逾80公里去到太空邊緣，期間乘客體驗幾分鐘的失重狀態，之後團結號滑翔返回地球，整個旅程大約75分鐘。
首趟商業飛行成功 股價反跌近一成
報道指，維珍銀河積壓了大約 800 名乘客，其中約600張門票在十多年前以 20 萬至 25 萬美元的價格出售，2年前重新開售，賣出約200張，每個座位售價至少45 萬美元。「銀河01」預計於8月進行。雖然維珍銀河首次商業航天飛行「銀河 01」標誌該公司開始提供商業服務，不過，於成功發射後，股價卻下跌近10%。
We ❤️ Italia #Galactic01 🇮🇹 pic.twitter.com/HBK9pp4tpR— Virgin Galactic (@virgingalactic) June 29, 2023