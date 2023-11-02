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國際
2023-11-02 04:31:48
日報

網上恐嚇殺死猶太人 美名校康奈爾大學亞裔生被捕

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巴黎地鐵站

警員封鎖涉事巴黎地鐵站。(路透社)

以巴衝突持續，影響民眾情緒，並令多地反猶太人情緒升溫，外界憂慮恐襲風險增加。美國長春藤聯盟之一的康奈爾大學(Cornell University)一名21歲亞裔學生，在網上多次留言說要殺害猶太人，周二被捕。

康奈爾大學一名21歲音譯戴姓亞裔學生Patrick Dai，在網上討論平台發出多個恐嚇訊息，聲稱若在校園見到任何猶太人，男的會刺死或割喉，女的則性侵後推落懸崖，猶太嬰兒就斬首，又揚言要向一家主要供應猶太食物的大學飯堂發動槍擊，於周二被捕。據報戴氏於紐約州皮茨福德(Pittsford)土生土長，目前就讀該校工程學系3年級，父母指他有抑鬱問題及自殺傾向。英媒指其父親在天津大學任教，他相信兒子無辜，「我兒子有嚴重抑鬱症，他控制不了情緒……我不認為他會犯案。」康奈爾大學有約3,000名猶太學生和500名猶太研究生，佔學生總數22%。

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以巴衝突 網上恐嚇 康奈爾大學 亞裔學生 Patrick_Dai

被捕學生Patrick Dai。(互聯網)

網上恐嚇

戴氏其中一個恐嚇留言。

FBI局長︰美恐襲風險近10年來最大

案件只是近期仇恨猶太人事件其中一例。美國聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)周二出席參議院聽證會時指，以巴衝突令美國境內處於近10年來最大安全威脅。他稱佔美國2.4%人口的猶太社區，在以巴爆發新一輪衝突後成為恐怖組織目標，令美國面臨自極端組織伊斯蘭國(IS)崛起以來最大國家安全風險。他並提到上周侯斯頓有一名正在研究如何製造炸彈的男子被捕，其曾在網上發布有關「殺害猶太人」的訊息；伊利諾伊州之前則有一名6歲穆斯林男童被房東殺害，警方正朝仇恨犯罪方向調查。

穆斯林女子巴黎揚言引爆炸彈 警連開8槍

除美國外，法國上月中有學校被激進穆斯林刀手襲擊，造成一死3傷，當局指與以巴衝突有關。法國反恐級別提升至最高之際，一名穿長袍及戴面紗的穆斯林女子，周二在巴黎法國國家圖書館地鐵站(Bibliothèque François Mitterrand)外大叫「真主偉大」及「你們全都要死」恐嚇語句，並聲言引爆身上炸彈。警員趕抵後將女子包圍，雙方對峙約50分鐘後，警員要求她舉高雙手以示身上無危險品不果，最終開槍擊中女子腹部。美聯社指，兩名警員合共連開8槍。

截至本港時間昨晚，當局尚未公布女子身份，但指她身上無爆炸品，送院後情況危殆。據報她曾因精神問題入院，並可能與2021年一宗威脅執行反恐任務的巡邏人員案件有關。另有報道指，巴黎市郊近日有多間房屋被塗上「大衛之星」猶太標誌，地方官員批評是反猶太罪行。
 

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