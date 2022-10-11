網上情緣｜加拿大19歲女赴英遭男友殺害 兩人FB做了7年筆友

加拿大一名少女的網上情緣令她賠上了性命，遭殘暴殺害。英國男子Jack Sepple殺害加拿大女友Ashley Wadsworth案件昨日判刑，他被判終身監禁，最少服刑23年6個月才可申請假釋。Wadsworth父母從加拿大親到英國聽審，其母親Gendron Christy說，女兒12歲時在網上認識對方，兩人在Facebook做了7年「筆友」，間中還會透過FaceTime視像通話，她有時經過客廳見到兩人FaceTime，也會向Sepple打招呼，勢估不到女兒到了英國後竟遭殺害。Christy說，一想到女兒臨終一刻的害怕、最後遺言、有沒有向他們求救，這些都令作為母親的她精神飽受折磨。
網上情緣｜男友控制慾強 遭勒死身中逾90刀
案件發生在今年2月1日，Wadsworth於去年11月隻身到英國與居於埃塞克斯的Sepple見面和同居，後者供稱因女友想回加拿大，令他動了殺機。據悉，Wadsworth向家人說愈來愈擔心男友的佔有慾和粗暴行為，已訂了2月3日的機票飛回加拿大，惜臨上機前兩天遇害。審訊揭露Sepple有一長串犯事紀綠，可追溯至2014年，涉網上擾攘、襲擊和違反禁制令，對女性有強烈控制慾，並對前女友家暴，以及8度因暴力事件被定罪，也曾騷擾母親，惟Wadsworth和家人對此豪不知情。案情指，Sepple勒斃Wadsworth，並狂刺逾90刀，然後在FaceTime向妹妹展示Wadsworth的遺體，而警方則接報破門而入拘捕他。
網上情緣｜差點逃過一劫 驚動鄰居上門了解
於案發當天早上8時，一名鄰居聽到Wadsworth尖叫聲，然後她敲門求助。她向鄰居說，遭Sepple毆打，兩人所養小貓被拋向牆壁。Wadsworth稱，男友見到她看一名女子的裸體照，擊碎她的電話，罵她是女同志，然後攻擊她。Wadsworth向那名鄰居說，擔心會遭Sepple殺害。鄰居上門向Sepple了解，發現他情緒已平復後，與他一起見Wadsworth，他向女友道歉後，鄰居因有事暫時離家。至當天中午，Wadsworth向當地教會朋友發多個短訊求助，說情況緊急，但數小時後，Sepple代發短訊向各人聲稱已無事了。教會朋友之後曾上門查看，卻沒有人回應遂報警。
網上情緣｜母親：女兒不理勸籲一心要往英國找男友
Christy指出，女兒與Sepple在網上交流溝通並不算交往，Sepple期間在英國有與其他女子拍拖。她說，女兒個性衝動，又好奇富冒險精神，家人曾勸籲她不要往英國，但她並未有理會。Christy又指，女兒過去每逢認識男性都拿對方與Sepple比較，最後還是覺得Sepple最好。他們一家想過最壞的情況是Wadsworth去了英國後，發覺兩人相處不來後便回加拿大。Christy說：「我從來沒有想過她遭謀殺。」Wadsworth大學畢業後成為律師，其姊姊即將結婚，她原本要出任伴娘，惜現在家人卻永遠失去她。Wadsworth父親經法庭發表聲明，向奪去女兒的Sepple說，他的殘暴對他們一家造成永不磨滅的傷痛。