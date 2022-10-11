網上情緣｜加拿大19歲女赴英遭男友殺害 兩人FB做了7年筆友

加拿大一名少女的網上情緣令她賠上了性命，遭殘暴殺害。英國男子Jack Sepple殺害加拿大女友Ashley Wadsworth案件昨日判刑，他被判終身監禁，最少服刑23年6個月才可申請假釋。Wadsworth父母從加拿大親到英國聽審，其母親Gendron Christy說，女兒12歲時在網上認識對方，兩人在Facebook做了7年「筆友」，間中還會透過FaceTime視像通話，她有時經過客廳見到兩人FaceTime，也會向Sepple打招呼，勢估不到女兒到了英國後竟遭殺害。Christy說，一想到女兒臨終一刻的害怕、最後遺言、有沒有向他們求救，這些都令作為母親的她精神飽受折磨。

網上情緣｜男友控制慾強 遭勒死身中逾90刀

案件發生在今年2月1日，Wadsworth於去年11月隻身到英國與居於埃塞克斯的Sepple見面和同居，後者供稱因女友想回加拿大，令他動了殺機。據悉，Wadsworth向家人說愈來愈擔心男友的佔有慾和粗暴行為，已訂了2月3日的機票飛回加拿大，惜臨上機前兩天遇害。審訊揭露Sepple有一長串犯事紀綠，可追溯至2014年，涉網上擾攘、襲擊和違反禁制令，對女性有強烈控制慾，並對前女友家暴，以及8度因暴力事件被定罪，也曾騷擾母親，惟Wadsworth和家人對此豪不知情。案情指，Sepple勒斃Wadsworth，並狂刺逾90刀，然後在FaceTime向妹妹展示Wadsworth的遺體，而警方則接報破門而入拘捕他。