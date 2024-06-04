網上情緣｜騙徒扮37歲華女 75歲美翁失557萬港元畢生積蓄

網上情緣騙局在全球各地無孔不入。美國一名75歲老翁，在社交網被「搭訕」，與一名細他40歲的年輕中國女子以短訊往來談戀愛，卻痛失71.5萬美元(約557萬港元)，這是他畢生積蓄。 網上情緣｜透過LinkedIn發訊息氹落局 那名男子向《華爾街日報》稱，這個網上情緣騙局始於去年5月，騙徒透過社交平台LinkedIn發訊息給他，稱自己居於三藩市，是一名寂寞但事業成功的37歲中國女子。經過3個月的訊息往來，那女子成功說服他將所有積蓄轉帳到一個虛假的交易平台作投資用途，承諾兩人會結婚，並用他投資所得的回報一起生活。當然在轉帳款項後，他的女友立即停止回覆其訊息，消失不見。

網上情緣｜一次視像通話後互傳短訊 受騙的75歲老翁是專業人士，居於美國中西部。兩人起初於LinkedIn互發訊息閒聊，繼而進展到以WhatsApp短訊「談情」。報道指，他向那名女子稱有一筆不多也不少的退休金，但仍然全職工作，與女友同居40年後分開。該女子向他發送了其奢華生活的照片，包括去高級餐廳、購物和旅遊，並說8年前從中國移居到美國。她說感到寂寞，渴望有人陪伴，正尋找真愛。兩人分享食物、旅遊、健身和寵物等喜好，以維繫感情。在初期兩人曾短暫傾過電話，以及一次視像通話，似乎是一名模特兒在建築物內透過視像攀談，但之後只是短訊來往。

網上情緣｜騙投資黃金期貨 銀行曾警告可疑 當兩人關係進一步後，那名女子開始向老翁說，她親戚的公司在一個叫FX6的平台買賣黃金期貨賺了大錢，接下來的3個月「設局」騙老翁錢；遊說他開設戶口轉帳款項投資，「我們日後將會非常快樂……多謝上天讓我認識你」。那女子又說，兩人可以用投資回報得來的錢一起旅行。當老翁抱懷疑時，她又會發短訊令他感內疚，「你對我的不信任，再次讓我覺得男易變心」。當老翁轉帳的金額愈來愈多時，銀行開始警告他這可能是騙局，但在「女友」說服下他並無理會。