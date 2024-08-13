網上挑戰｜搭長途機不眠不娛樂不進食不喝水 是勇者定愚蠢

外國社交網最近興起一個網上挑戰，就是乘搭中、長途航班不睡覺、不看電視、不玩手機、不看書，甚至不飲水和不進食，只是眼看前方電視機的班航飛行地圖或機上安全指引卡。這種自虐、鬥意志力的舉動究竟是勇者抑或是愚蠢？ 美國34歲男子Damion Bailey在Instagram公開「個人最佳成績」，從內地上海飛到美國達拉斯的13小時30分的航程中，沒有機上娛樂、沒有看書或聽音樂。他向英國廣播公司(BBC)稱，「坦白說，我都幾剛毅。」他第一次挑戰是乘搭較短途的航班，也非蓄意為之，「我忘記帶手機的耳機，也對機上播放的娛樂節目無興趣」。他需要經常搭飛機，之後就一直挑戰，也喜歡上這項挑戰。

網上挑戰｜被稱為raw-dogging TikTok先出現 這種搭飛機新趨勢稱為raw-dogging，此英語辭彙原是指沒有用安全套的不安全性愛，現在廣泛用來指沒有保護或援助下做一些事情，包括搭飛機時不上廁所等。據悉，最先是一名叫Westy的TikTok用戶上載搭7小時飛機時甚麼也不做，只是看著座位前電視機的航班飛行地圖，影片今年5月瘋傳後掀起這項無厘頭挑戰。

網上挑戰｜另類展示男子氣概 影響健康 參與挑戰的不乏名人，英超球隊曼城前鋒賀蘭是其中之一。他加入此潮流大軍，在7小時的航班中，無玩手機、無睡覺、無喝水，也無進食，並稱此挑戰容易。其上載照片可見他張大眼睛望向前方，有民網搞笑問「他是機械人嗎？」也有人問「點解要這樣做？」也有挑戰者在長途旅程中連廁所也不去。

BBC稱，愈來愈多年輕男子，大部分是運動型，上載raw-dogging挑戰片段，揚言憑個人意志度過長時間的飛機旅程。對挑戰者來說可展現其男子氣概、自制力及適應能力。不過，部分醫學專家警告長時間無進食、無喝水或郁動，可危害健康。有醫生說，「他們是白痴。」在航程中不用電子產品是好事，但其他舉動卻是有違健康建議，有可能造成脫水，也會引致深層靜脈栓塞；忍著不去廁所，也是愚蠢行為。 有精神科學者卻認為，讓腦子放空數小時不是壞事，在快速生活節奏和科技支配的世界中，可以放鬆自己，為精神健康「叉電」。不過，一切要適可而止，以及懂得平衡。