網上流出 莫斯科號冒煙片曝光 傳俄兵40死200傷

烏克蘭上周四聲稱發射導彈擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)，俄方則指是艦上彈藥爆炸起火導致艦身受損沉沒。網上昨流傳據說是莫斯科號沉沒前一刻的片段和圖片，可見艦身起火冒煙傾側，艦身有穿洞，與烏方所說發射兩枚導彈擊中莫斯科號的說法吻合，也並非如俄方所公布，該艦受損後拖回岸時因大風浪沉沒，片中所見風平浪靜。艦上一名被徵召入伍的士兵更向父母說，最少40名船員死亡，許多人失蹤或炸斷手腳。另一名徵召士兵的父母則說，約200人受傷，大部分人遭嚴重燒傷和受重傷。

莫斯科號沉沒後兩天，俄國防部發放片段，顯示俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫檢閱莫斯科號船員，似乎是想粉碎俄軍重要船艦遭擊沉的傳言，惟僅大約100人出席檢閱，而該艦估計有510人。因受俄當局打壓目前在外國運作的俄羅斯獨立報章《新報》(Novaya Gazeta)稱，一名士兵母親說，上周五收到兒子的消息，「我兒子說該巡洋艦遭烏方從岸上擊中，艦上起火不會無端發生。有人被殺、受傷和失蹤」。該名母親又指，兒子哭訴當時所看見的駭人情況，他肯定不是所有船員生還。該名母親擔心兒子安危，拒絕透露姓名。

另一名被徵召入伍20歲士兵Yegor Shkrebets的父親Dmitry說，兒子是艦上伙頭兵，目前失蹤被視作死亡。Dmitry指俄官媒指全體船員獲疏散是講大話，莫斯科號指揮官立即通知他，其兒子不在傷亡名單內，被列作失蹤，「徵兵理應不在戰鬥地區和被列作失蹤……」Shkrebets母親向另一傳媒《The Insider》稱，與丈夫到過接收艦上傷員的醫院，「我們逐一查看燒傷的年輕水兵，但未有發現我的兒子。那裡只有200人，但艦上應該有逾500人。」另有一名24歲徵兵的母親周日於社交網貼文說：「我兒子Mark Tarasov於莫斯科號失蹤。」海軍總司令葉夫梅諾夫上周末也承認，艦上有被徵召入伍的士兵，而克里姆林宮曾保證不會派徵兵上戰場。