網上流出 莫斯科號冒煙片曝光 傳俄兵40死200傷

烏克蘭上周四聲稱發射導彈擊沉俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)，俄方則指是艦上彈藥爆炸起火導致艦身受損沉沒。網上昨流傳據說是莫斯科號沉沒前一刻的片段和圖片，可見艦身起火冒煙傾側，艦身有穿洞，與烏方所說發射兩枚導彈擊中莫斯科號的說法吻合，也並非如俄方所公布，該艦受損後拖回岸時因大風浪沉沒，片中所見風平浪靜。艦上一名被徵召入伍的士兵更向父母說，最少40名船員死亡，許多人失蹤或炸斷手腳。另一名徵召士兵的父母則說，約200人受傷，大部分人遭嚴重燒傷和受重傷。
莫斯科號沉沒後兩天，俄國防部發放片段，顯示俄羅斯海軍總司令葉夫梅諾夫檢閱莫斯科號船員，似乎是想粉碎俄軍重要船艦遭擊沉的傳言，惟僅大約100人出席檢閱，而該艦估計有510人。因受俄當局打壓目前在外國運作的俄羅斯獨立報章《新報》(Novaya Gazeta)稱，一名士兵母親說，上周五收到兒子的消息，「我兒子說該巡洋艦遭烏方從岸上擊中，艦上起火不會無端發生。有人被殺、受傷和失蹤」。該名母親又指，兒子哭訴當時所看見的駭人情況，他肯定不是所有船員生還。該名母親擔心兒子安危，拒絕透露姓名。
另一名被徵召入伍20歲士兵Yegor Shkrebets的父親Dmitry說，兒子是艦上伙頭兵，目前失蹤被視作死亡。Dmitry指俄官媒指全體船員獲疏散是講大話，莫斯科號指揮官立即通知他，其兒子不在傷亡名單內，被列作失蹤，「徵兵理應不在戰鬥地區和被列作失蹤……」Shkrebets母親向另一傳媒《The Insider》稱，與丈夫到過接收艦上傷員的醫院，「我們逐一查看燒傷的年輕水兵，但未有發現我的兒子。那裡只有200人，但艦上應該有逾500人。」另有一名24歲徵兵的母親周日於社交網貼文說：「我兒子Mark Tarasov於莫斯科號失蹤。」海軍總司令葉夫梅諾夫上周末也承認，艦上有被徵召入伍的士兵，而克里姆林宮曾保證不會派徵兵上戰場。
利沃夫遭炮擊19死傷 馬里烏波爾烏軍拒投降
俄軍集中攻打烏東頓巴斯地區同時，昨向鄰近波蘭邊境的西部城市利沃夫(Lviv)發射導彈，擊中軍事設施和車胎服務站，當局稱最少7人死亡和12人受傷，包括一名小童。分析認為，俄軍近日從黑海艦隻發射長程導彈轟擊利沃夫和基輔等地，似乎是報復莫斯科號遭擊沉。另方面，俄軍向南部馬里烏波爾受圍困的烏軍發出的投降最後通牒周日已屆滿，但留守該市的烏軍揚言會戰至死亡。總統澤連斯基稱，俄軍想徹底摧毀烏東頓巴斯地區，又稱不會放棄領土以換取俄方停戰。烏東盧甘斯克地區首長昨稱，小鎮克列緬納亞4名居民乘車逃離時遭俄軍射殺，他指平民現在撤離已不可能。