網上熱話｜一家四口去迪士尼玩 門票何以竟花近萬港元？父親怒吼︰搶錢機器！

迪士尼門票票價各地不同，加拿大一名父親帶全家到巴黎迪士尼樂園玩，本來是難得的樂敘天倫時光，但超貴的迪士尼門票票價令他由喜變怒，批評這個號稱最快樂地方的迪士尼是「搶錢機器」(money grabbing machine)。他聲言一家人在巴黎迪士尼門票上花了近萬港元，何以票價會這樣貴？

男事主塞拉亞(Mario Zelaya)日前在TikTok發布片段大吐苦水，指帶妻子和兩名兒子去迪士尼巴黎，花了近1,200美元買門票(約9,360港元)，並在片段展示帳單。該片段在旋即獲得逾24萬次瀏覽及逾360則留言。

塞拉亞氣憤難平的埋怨：「僅僅是(迪士尼)門票，這已經要1,100歐元，對美國人來說要1,200美元，對加拿大人來說要1,600加元」，總之是筆大數目。