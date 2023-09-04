網上熱話｜一家四口去迪士尼玩 門票何以竟花近萬港元？父親怒吼︰搶錢機器！

迪士尼門票票價各地不同，加拿大一名父親帶全家到巴黎迪士尼樂園玩，本來是難得的樂敘天倫時光，但超貴的迪士尼門票票價令他由喜變怒，批評這個號稱最快樂地方的迪士尼是「搶錢機器」(money grabbing machine)。他聲言一家人在巴黎迪士尼門票上花了近萬港元，何以票價會這樣貴？
男事主塞拉亞(Mario Zelaya)日前在TikTok發布片段大吐苦水，指帶妻子和兩名兒子去迪士尼巴黎，花了近1,200美元買門票(約9,360港元)，並在片段展示帳單。該片段在旋即獲得逾24萬次瀏覽及逾360則留言。
塞拉亞氣憤難平的埋怨：「僅僅是(迪士尼)門票，這已經要1,100歐元，對美國人來說要1,200美元，對加拿大人來說要1,600加元」，總之是筆大數目。
迪士尼門票｜額外花每人173美元買premier pass
原來他首先購買每人120美元(約936港元)的巴黎迪士尼普通門票，但額外支付每人173美元(約1,349港元)升級到高級通行證(premier pass)，以在每個遊樂設施中排隊快速通行。他表示：「我犯了個大錯，我去了巴黎迪士尼樂園。我對所花的金額感到驚訝。」
眾所周知，買類似的快速通行證自然會貴，但塞拉亞當日去巴黎迪士尼認為是「焗買」，他在片段展示長長人龍，指排一個「糟糕的遊樂設施」若沒有premier pass的話，要等1小時15分鐘，聲言若他一家沒買premier pass，要遊玩各個迪士尼設施要花「超過25小時排隊」。
迪士尼門票｜有網民感同身受 迪士尼支持者唱反調
塞拉亞批評，「迪士尼人潮總是絡繹不絕，不管是在巴黎、奧蘭多還是加州迪士尼都是這樣。」他指迪士尼遊樂設施「人龍無盡頭，我的建議時︰別去迪士尼」，又狠批迪士尼是「全球最大印鈔機」。不少網民對塞拉亞的遭遇感同身受，有人認為幸好自己在九十年代去過迪士尼，指那時的票價還可以接受；亦人有認同迪士尼遊戲設施排隊人龍太長，「為一個短短5分鐘的遊樂設施等了整整兩個小時」；另有人則指園內食物太貴又不好吃。不過亦有迪士尼支持者認為，遊客也大可不買fast pass，只揀自己心儀的遊戲排隊。