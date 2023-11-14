網上熱話｜一架車竟以逾4億元成交 有乜咁巴閉？屬歷來第二貴 最貴嗰架仲誇張

一宗名車拍賣在紐約創出天價成交！蘇富比拍賣行周一在紐約拍賣一架1962年的法拉利250 GTO，以5,170萬美元(約4.03億港元)成交，是法拉利歷來最高的拍賣成交價，亦是史上第二貴汽車。

該輛鮮紅色的法拉利330 LM/250 GTO by Scaglietti，由俄亥俄州知名收藏家、美國法拉利俱樂部主席Jim Jaeger持有近40年，底價為3,400萬美元，在叫價至約20分鐘時，由兩個競標者較量，最終以4,700萬美元成交，加上買家佣金10%，總價為5,170萬美元。蘇富比未有透露買家身份。

創出天價成交的法拉利330 LM/250 GTO by Scaglietti：