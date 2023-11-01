網上熱話｜不忿同事偷用咖啡奶精 女子加料放人奶報復 真定假？

自稱Savannah的網民聲稱在奶精加入人奶，報復不問自取的同事。(互聯網)

有無試過買了食物飲品放在公司雪櫃，結果俾人食咗飲咗？外國一名女子早前買了一樽自己心愛的咖啡奶精，放在公司雪櫃諗住得閒沖杯咖啡享用，但不久發現奶精耙用速度離奇地快，明查暗訪下得知有cheap精同事不問自取，她心生一計，在奶精內加入自己的人奶報復……

疑似來自澳洲的女網民Savannah日前分享其報復行動，她稱在加入人奶後一周，她於奶精樽上留下了一張字條，寫說︰「早晨！致一整週一直享用我的咖啡奶精的人……驚喜！你一直在喝我的母乳。希望你喜歡。乾杯！」她不忘補充說︰「附註：這是有機的，所以不用擔心。」

人奶｜網民笑言︰這惡作劇未免太健康！

Savannah的字條讓很多人忍俊不禁，有些人認為這個「惡作劇」實際不會傷害到對方，「他同時可以增強免疫力並且免費喝到奶精，這樣不是挺好的嗎？」、「以惡作劇來說這做分有點麻煩，也太過健康」。