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國際
2023-11-01 17:32:28

網上熱話｜不忿同事偷用咖啡奶精 女子加料放人奶報復 真定假？

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自稱Savannah的網民聲稱在奶精加入人奶，報復不問自取的同事。(互聯網)

自稱Savannah的網民聲稱在奶精加入人奶，報復不問自取的同事。(互聯網)

有無試過買了食物飲品放在公司雪櫃，結果俾人食咗飲咗？外國一名女子早前買了一樽自己心愛的咖啡奶精，放在公司雪櫃諗住得閒沖杯咖啡享用，但不久發現奶精耙用速度離奇地快，明查暗訪下得知有cheap精同事不問自取，她心生一計，在奶精內加入自己的人奶報復……

疑似來自澳洲的女網民Savannah日前分享其報復行動，她稱在加入人奶後一周，她於奶精樽上留下了一張字條，寫說︰「早晨！致一整週一直享用我的咖啡奶精的人……驚喜！你一直在喝我的母乳。希望你喜歡。乾杯！」她不忘補充說︰「附註：這是有機的，所以不用擔心。」

人奶｜網民笑言︰這惡作劇未免太健康！

Savannah的字條讓很多人忍俊不禁，有些人認為這個「惡作劇」實際不會傷害到對方，「他同時可以增強免疫力並且免費喝到奶精，這樣不是挺好的嗎？」、「以惡作劇來說這做分有點麻煩，也太過健康」。

根據本報fact check，2016年亦曾有網民聲稱在咖啡奶精加入人奶，來整蠱同事，連字條內容也一樣。(互聯網) 根據本報fact check，2016年亦曾有網民聲稱在咖啡奶精加入人奶，來整蠱同事，連字條內容也一樣。(互聯網) 根據本報fact check，2016年亦曾有網民聲稱在咖啡奶精加入人奶，來整蠱同事，連字條內容也一樣。(互聯網) 2016年已有類似報道。(互聯網)

人奶｜疑抄襲2016年帖文

亦有人不信事主真的在奶精加入人奶，「很好笑，但這根本不可能，沒人會把母乳放進已開的咖啡奶精瓶裡面」，而他們的質疑似乎沒錯！根據本報fact check，其實早在2016年，也曾經有一名自稱「B」的網民在有外國版連登之稱的Reddit論壇上傳照片，同樣表示被同事偷用奶精，並以加料人奶報復，連字條上的字句亦一模一樣。

人奶｜網民撐︰「恐嚇字條」確實有用

但無論她真的有加料，抑或是「靠嚇」，不少網民同意這十分有效，有網民說之前她曾帶一壺果汁返公司，並在壺上貼上她的名字，但仍然有人偷斟來飲，「之後我在上面貼了一大個標籤寫著『實驗用品』，結果有效，再也沒有人拿來喝」。有更「毒惡」的人則說，「我會在裡面放瀉藥或更糟糕的東西來懲罰小偷」。

咖啡以外的5種提神食物（am730製圖） 咖啡以外的5種提神食物（am730製圖） 咖啡以外的5種提神食物（am730製圖） 咖啡以外的5種提神食物（am730製圖） 咖啡以外的5種提神食物
提神｜返工好眼瞓點算好8招回復精神（am730製圖） 提神｜返工好眼瞓點算好8招回復精神（am730製圖） 提神｜返工好眼瞓點算好8招回復精神（am730製圖） 提神｜返工好眼瞓點算好8招回復精神（am730製圖） 提神｜返工好眼瞓點算好8招回復精神（am730製圖） 提神｜返工好眼瞓點算好8招回復精神（am730製圖） 提神｜返工好眼瞓點算好8招回復精神（am730製圖） 提神｜返工好眼瞓點算好8招回復精神（am730製圖） 提神｜返工好眼瞓點算好8招回復精神（am730製圖）
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