網上熱話｜中產男拍片分享日常生活 網民意見兩極：行屍走肉vs他很快樂

美國一名中產打工仔於TikTok上載每天生活短片，例如換衫上班、出門前放手提電腦入背囊和到快餐店買外賣，看來單調乏味。網民對其生活反應兩極，展開了「為工作而活，還是為生活而工作」辯論；有人認為他「行屍走肉」，另有人說平凡是福、他看來很快樂。

網上熱話｜「這是我看過最傷感的事」

TikTok帳號名稱@hubs.life的29歲男子，居於德州達拉斯。有人看了他每天刻板生活後，竟然說「這簡直是我長時間以來看過最傷感的事」。在一段於社交網「X」轉載的短片中，於《財富》世界500強公司中任職保險工作的hubs換衣服準備上班。換衣服後，他整了營養蛋白飲品準備返工途中飲，然後是放手提電腦到背囊內，並從垃圾桶拿起垃圾袋出門扔掉。之後駕車往公司，途中到冬甩店買外賣。他在片中說，駕車約10分鐘，早上7時45分便到達公司上班。