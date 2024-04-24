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國際
2024-04-24 19:35:58

網上熱話｜中產男拍片分享日常生活 網民意見兩極：行屍走肉vs他很快樂

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網上熱話｜TikTok帳號名稱@hubs.life的29歲男子分享日常生活，有網認為「空虛無目標」，也有人說「平凡是福」。(互聯網)

美國一名中產打工仔於TikTok上載每天生活短片，例如換衫上班、出門前放手提電腦入背囊和到快餐店買外賣，看來單調乏味。網民對其生活反應兩極，展開了「為工作而活，還是為生活而工作」辯論；有人認為他「行屍走肉」，另有人說平凡是福、他看來很快樂。

網上熱話｜「這是我看過最傷感的事」

TikTok帳號名稱@hubs.life的29歲男子，居於德州達拉斯。有人看了他每天刻板生活後，竟然說「這簡直是我長時間以來看過最傷感的事」。在一段於社交網「X」轉載的短片中，於《財富》世界500強公司中任職保險工作的hubs換衣服準備上班。換衣服後，他整了營養蛋白飲品準備返工途中飲，然後是放手提電腦到背囊內，並從垃圾桶拿起垃圾袋出門扔掉。之後駕車往公司，途中到冬甩店買外賣。他在片中說，駕車約10分鐘，早上7時45分便到達公司上班。

報道指，hubs上午工作了數小時後，休息一會並前往食午餐。然後於中午12時參加公司的野餐活動，於下午1時返回辦公室，直至下午4時放工。回家途中，他前往寵物點為愛犬Benny買些食物，4時30分返抵家門，並換掉上班衣服。hubs會帶Benny到母親家裡，並於下午5時駕車回家時順道買外賣。據悉，hubs已婚，孩子還是嬰兒。他看來滿意這種生活。

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網上熱話｜「每天工作6小時是贏家」

有人看完這段「傷感」短片後稱，拍片者「生活空虛、沒有目標」。另一網民說，「他能夠三餐溫飽、10分鐘車程便到公司，每天只工作6小時，看來是贏家」。其他網民也同意，「他有一份好工作，每天三餐溫飽。住漂亮房子、養狗，有甚麼好傷感？」。另一人說：「這男子生活充實，為何大家不欣賞平凡是福。」不贊同的網民稱，「他像被困在《22世紀殺人網絡》裡面。」

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據悉，hubs去年8月上載過日常生活短片後也曾引起瘋傳，同樣引起兩極反應。不少人留言評論他的刻板生活「難以想像的恐怖」。但hubs表示，「活著每天都是祝福。」在那短片，他也是規律地生活，返回公司後不斷看電郵，並於回家後常在後園做健身運動，然後與Benny散步。散步後回家沖涼和煮晚餐，飯後看電視休息。

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