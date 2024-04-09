網上熱話｜京都祇園慘變垃圾崗 日本網民怒言：還我乾淨生活空間(有片)

日本是熱門旅遊目的地，自疫後開關以來旅客人潮不斷，多處熱門景點受到「觀光公害」困擾，加上最近剛好是櫻花季，大量旅客到來賞櫻，京都成為「重災區」。有日本網民本月6日在社交平台「X」分享多段影片，留言指是京都旅遊區祇園的「慘狀」，可見街上垃圾處處，垃圾桶爆滿，外面丟到一地垃圾，十分髒亂。
這樣與過去日本乾淨整潔形象落差巨大的畫面，令不少網民震驚，更惹怒部分日本網民，直指是觀光客造成街道髒亂。
有日本網民感嘆，政府讓大量外國遊客進來，卻導致觀光質素大幅下降，「倒不如回到疫情期間無觀光客時代」、「我們不要吸引遊客政策，還我們乾淨的生活空間」。
網民：有遊客被拒入店
另有網民表示，早前就有店舖拒絕讓「邊行邊吃雪糕」的遊客進入，因擔心他們弄污環境。破壞環境。
日媒早前報道，為免遊客瘋狂打卡騷擾藝伎，京都祇園町將禁止遊客進入該處的私人小巷。祇園地區協議會去年12月敦促京都市政府處理藝伎被遊客騷擾的問題，強調他們的社區「不是主題樂園」。事實上，自2019年起，祇園便豎立禁止在私人小巷攝影的告示，違者最高罰款1萬日圓(約515港元)。
祇園の惨状 pic.twitter.com/yHVr9Lh00F— 釜玉うどん(おそらく非公式) (@fBJZQlO8fLn5EsT) April 5, 2024
祇園の惨状 2 pic.twitter.com/dzqFi5ildT— 釜玉うどん(おそらく非公式) (@fBJZQlO8fLn5EsT) April 5, 2024
祇園の惨状 4 pic.twitter.com/43SHDhY6Fb— 釜玉うどん(おそらく非公式) (@fBJZQlO8fLn5EsT) April 5, 2024
祇園の惨状 3 pic.twitter.com/hqW0JA78Fw— 釜玉うどん(おそらく非公式) (@fBJZQlO8fLn5EsT) April 5, 2024