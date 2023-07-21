網上熱話｜人死後入土為安 隆胸矽膠點算？為何指甲仍「生長」？驗屍官親身解說

美國阿肯色州一位驗屍官日前在TikTok講解人死後遺體會發生甚麼事，包括不會自行分解的隆胸矽膠會如何處理、為何有人死後頭髮和指甲彷彿仍在「生長」、為何有人臨過身時會失禁，以及有哪些人會被移除睪丸等問題。 萊德福德(Gerald Ledford)因在TikTok上分享關於生命結束時的一系列陰暗細節，而成為當地網絡紅人。最近有人問他遺體土葬前，隆胸矽膠會否取出，因為它們是由不會自然分解的材料製成的。萊德福德回答說，通常不會將乳房植入物取出，但若家屬要求，他會取出交還，「它們是你的。你買了它們，你可以把它們帶到墳墓裡去」。由於矽膠不會自然分解，「當你(的遺體)分解，假乳房仍會存在……但周圍的皮膚會縮小並分解」，即是隆胸物最終會與骨頭，一起永遠留在棺木裡。不少網民對此感到震驚，有人直言「噢……我做隆胸手術時沒有考慮到這一點！」

驗屍｜死後頭髮和指甲仍「生長」是錯覺 萊德福德亦解釋了為何人死後，頭髮和指甲彷彿仍在「生長」。他指這其實是錯覺，原理是防腐液會使皮膚縮水，才令頭髮及指甲看來長了。至於為何有人為何有人臨死時失禁，他指原因是「我們去世時，控制排洩的肌肉會放鬆……這並非甚麼丟臉的事，是完全自然的，10個案例中會有2或3個這樣。」他亦談到為何有時他必須移除遺體上的睪丸，「若是謀殺案，我們會移除它們……以確保該處沒受傷」，「驗屍報告是從頭到腳的，我們會記錄所有細節。對不起，男士們。」據說在當地的謀殺案的驗屍過程中，幾乎所有器官都會被取出檢查，包括睪丸。