網上熱話｜倫敦遊客抓韁繩拍照遭皇家衛兵喝令「行開啲」 網民寸爆：抵你啦！(有片)

出外旅遊，應該時刻檢點自己的言行舉止……英媒報道，TikTok用戶Ethan以「(英國皇家)衛兵言語上攻擊我的繼母，此事之後，我們不會再去倫敦了」為圖說上載影片，可見白金漢宮外一名戴太陽眼鏡的金髮女子抓著一名皇家衛兵馬匹的韁繩拍照，導致馬匹受驚，皇家衛兵即厲聲喝令她：「遠離女王的衛士，不要觸碰韁繩！」突遭怒喝，女子也嚇了一跳，拍拍襟前便走開。

網民寸咀：這裡不是迪士尼

Ethan圖網絡公審該名對遊客發惡的皇家衛兵，反遭網民狠批。不少網民認為其繼母「該罵」，因為她沒理會現場有告示要求遊客遠離馬匹，結果其行為令馬匹受驚。有網民直言：「這裡不是迪士尼，他們是軍人，不容許你亂來。」