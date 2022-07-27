網上熱話｜倫敦遊客抓韁繩拍照遭皇家衛兵喝令「行開啲」 網民寸爆：抵你啦！(有片)

出外旅遊，應該時刻檢點自己的言行舉止……英媒報道，TikTok用戶Ethan以「(英國皇家)衛兵言語上攻擊我的繼母，此事之後，我們不會再去倫敦了」為圖說上載影片，可見白金漢宮外一名戴太陽眼鏡的金髮女子抓著一名皇家衛兵馬匹的韁繩拍照，導致馬匹受驚，皇家衛兵即厲聲喝令她：「遠離女王的衛士，不要觸碰韁繩！」突遭怒喝，女子也嚇了一跳，拍拍襟前便走開。
網民寸咀：這裡不是迪士尼
Ethan圖網絡公審該名對遊客發惡的皇家衛兵，反遭網民狠批。不少網民認為其繼母「該罵」，因為她沒理會現場有告示要求遊客遠離馬匹，結果其行為令馬匹受驚。有網民直言：「這裡不是迪士尼，他們是軍人，不容許你亂來。」
軍方回應
有人直指：「他們不在乎你會不會再去倫敦。」有人怒言：「她活該，根本不容許你觸摸衛兵」。有人則說，之前試過先問准衛兵可否拍照，衛兵便批准抓著馬匹韁繩。網上片段可見，不少遊客觸摸馬匹，或站在衛兵和馬匹前拍照，有時候衛兵會發出警告。
軍方發言人回應指，涉事地點的遊客特別多，有些情況下，衛兵會履行他們的職責，需要大聲呼喊來警告公眾，如果他們太過接近馬匹的話，例如今次的事件。發言人說，在馬匹站崗位置已張貼告示，提醒民眾馬匹可能會咬人，並勸喻公眾不要接近馬匹，畢竟牠們是動物，行為難以預測。