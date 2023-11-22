網上熱話｜內地「丐幫」湧現泰國揭月賺逾44萬　網民驚嘆：又輸出？（有片）

有人要求保釋乞丐 更試圖賄賂警員

不過，報道提到，該名女乞丐被帶到警局後，一名自稱是翻譯的中國籍女子到警局要求保釋女乞丐，還試圖賄賂警員，要求不要起訴該名乞丐。泰國社會發展和人類安全部長Varawut Silpa-archa表示，警方已針對這起事件展開調查，不排除有人口販運集團參與嫌疑，目前警方還在追查另外3名乞丐以及幕後黑手下落。

消息一出，隨即引發內地網民熱議，不少人紛紛感嘆「一天掙那麼多？」、「以前大街不少殘疾孩子乞討，現在沒了，原來運去了國外」、「有可能是被骗到國外的残疾人」、「自己人只騙自己人是吧」，也有人認為「話別說太早，最好還是深入調查一下她們到底是自願還是非自願的，過去就有那種故意抓人去乞討的案例」。