網上熱話｜內地「丐幫」湧現泰國揭月賺逾44萬　網民驚嘆：又輸出？（有片）

泰國曼谷近日出現多名中國籍「職業乞丐」，當地警方近日於不同地點拘捕3名女乞丐，發現她們每人1日的平均收入都超過1萬泰銖（折合約2,200港元），每月收入更可高達200萬泰銖（約44萬港元）。消息一出，引發不少內地網民熱烈討論，有關「曼谷街頭現多名中國籍毀容乞討者」更登上微博熱搜首位。
網上影片顯示《泰國世界日報》報道，截至11月20日，泰國警方在不同地點拘留３名中國籍女乞丐，其中一名33歲女子雙手截肢、臉部燙傷，身著校服，警方還在她身上找到1萬400泰銖（折合約2,300港元）的現金，查看其銀行帳戶，顯示每月有高達200萬泰銖到其帳戶。該名女乞丐向警方表示，自己是在本月10日獨自一人抵達泰國行乞，但不知道在泰國乞討是非法行為，她聲稱自己在中國有2名孩子，但已經離婚。
有人要求保釋乞丐 更試圖賄賂警員
不過，報道提到，該名女乞丐被帶到警局後，一名自稱是翻譯的中國籍女子到警局要求保釋女乞丐，還試圖賄賂警員，要求不要起訴該名乞丐。泰國社會發展和人類安全部長Varawut Silpa-archa表示，警方已針對這起事件展開調查，不排除有人口販運集團參與嫌疑，目前警方還在追查另外3名乞丐以及幕後黑手下落。
消息一出，隨即引發內地網民熱議，不少人紛紛感嘆「一天掙那麼多？」、「以前大街不少殘疾孩子乞討，現在沒了，原來運去了國外」、「有可能是被骗到國外的残疾人」、「自己人只騙自己人是吧」，也有人認為「話別說太早，最好還是深入調查一下她們到底是自願還是非自願的，過去就有那種故意抓人去乞討的案例」。