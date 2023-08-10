網上熱話｜兩女訂Airbnb驚見屋內有「偷窺孔」及秘道 屋外暗藏「另一條鎖匙」

事主Tierra Burris和Scarlet Wolf原定在該屋住宿兩周，房租達3,500美元(約2.7萬港元)，她們在一到埗已發覺處處不妥，首先她們時發現房東給錯地址，「他們給了我們一個不存在的地址。」到她們終於找到屋，又發現不能從前門進入，已是要先從後門進入其中一間睡房，再由睡房入屋。她們同時發現，除了房東預留給她們的鎖匙之外，還有一條鎖匙放在後門外地面的石塊縫內。

Airbnb｜屋內多度細門 不知通往何處

她們入屋後起初覺得這個房子「美麗、漂亮」，但不久發現「這房子有奇怪通道、洞口和入口」，更驚人的是有隱藏的儲物空間，可以讓整個人藏入，而壁櫥的背板又有神秘怪洞，她們稱之為「偷窺洞」。上樓後，她們又發現至少兩個衣櫃後面設有不知通往甚麼地方的小門，直言「我們不會進去看，絕不！」其中一間睡房內又有另一度小門，她們怕得不敢打開。她們之後進入地牢，裡門又有另一度門，以後一條不知通往甚麼地方的秘道。

片後迅即獲逾500萬人次觀看，二人之後再拍片稱已獲全數退款。網民議論紛紛，「新裝修的房子還有通道？窺視孔？隱藏的鑰匙？很高興你們能夠離開並且安全，並且獲得退款」、「一旦我找到另一把鑰匙，我就會離開那裡」，但亦有人理性分析，指她們所指的「偷窺孔」其實只是預留給電線穿過的洞。