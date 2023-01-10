網上熱話｜分唔到雙胞胎囝囝 母欲帶往紋身以助分辨 網民群起攻之

美國一名母親近日在TikTok稱，難以分辨自己一對孿生寶寶，於是帶他們去紋身，好讓她根據紋身分出誰是誰，然而紋身店拒絕為18歲以下人士服務，該名母親逐決定用印水紙「頂住先」。事件明顯是一場玩笑，但不少網民化身成「正義超人」，猛轟該名母親。

育有3名孩子的美國母親Jennifer在TikTok中，聲稱曾帶一對孿仔去紋身，「當我帶他們到店裡，店員說不可以，要18歲以上才可紋身，blah，blah，blah」。於是她決定DIY，在家中用印水紙為寶寶印上圖案，她起初作勢要印在寶寶額頭上，後來改印在二人的手背。其中一名寶寶被印上木星圖案，因為他是雙魚座；另一寶寶就被印上「KO」字樣，原因是他常常想「打低(KO)她」，期間兩名寶寶沒有多大抗拒，相當可愛。