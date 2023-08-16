網上熱話｜加國女網紅挺巨肚 騎呢一招終生擺脫經痛 網民：唔好笑囉！

網上熱話｜施內德拍片分享她免除經痛的秘方。(互聯網)

經期到來時，經痛加上生理反應導致身體不適，令不少女性苦不堪言，加拿大一名女網紅就想出「妙計」，讓自己終生擺脫經痛之苦……

TikTok擁有逾66萬、IG有15萬粉絲的施內德(Chantel Schnider)，與老公亞歷山大(Aaron Alexander)育有2個孩子，正懷著第3胎，夫婦經營社交媒體「亞歷山大之家」(Alexander Family)，經常分享親子日常。施內德近日上傳影片，分享她應付經痛的秘方，「當他(老公)每年都讓你懷孕，你就不用跟經期打交道了」。

網上熱話｜孕媽：謝謝我的男人

在短短6秒的片段中，亞歷山大一左一右抱著兩個孩子，施內德挺著巨肚，一邊餵老公吃生果，一邊伴隨音樂擺動身體，唱著「謝謝我的男人」。影片吸睛，累計逾440萬次點擊觀看。

施內德這種「斬腳趾、避沙蟲」的經痛偏方，於網上引起迴響，她強調「懷孕雖然很慘，但仍寧可懷孕，也不想月事來臨」。她說，計劃生夠10個，那樣就可長期擺脫經痛。