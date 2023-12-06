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國際
2023-12-06 18:17:01

網上熱話｜吃剩白飯激嬲老闆 日本拉麵店出PO叫客人去死 網民紛提反建議

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拉麵店在社交平台發文鬧爆客人吃剩白飯。(互聯網)

拉麵店在社交平台發文鬧爆客人吃剩白飯。(互聯網)

日本不少餐飲業者對食材尊重且執著，希望客人享用他們精心烹調的餐點，不要浪費食物。惟千葉縣一間拉麵店的老闆近日接連在社交平台「X」發文炮轟客人用餐後「剩下白飯一堆」，更大罵「請你去死吧！」、「垃圾」。如此火爆言論，引發熱議。

傳媒報道，千葉縣習志野市「橫濱家系拉麵蓮」京成大久保店本月2日在「X」發文表示「不想一大清早就動怒」，附圖可見客人吃完拉麵後，剩下半碗飯和配菜。未幾又有客人浪費食物，店家於5日再發文，似乎是忍無可忍。從照片可見，客人吃剩幾乎全碗白飯，飯面上一半是配菜，放在出餐位置，看來就像剛煮好準備出餐。對此，店家留言怒罵：「請你去死吧」、「垃圾」，「別再來了」。

網民群起反擊

帖文隨即引發熱議，不少網民認為店家反應過激，指出客人有種種原因吃剩東西，有人直言：「雖然這樣有點無禮，但拉麵的配飯和配菜不就是很乏味嗎？如果你真的這麽在意有人吃剩飯，為何不檢討你的煮法？」也有人反問：「你確定你的飯是合客人胃口嗎？」。有網民說理：「每人都有點得太多、但發現吃不下的時候，也有可能白飯的口感不是他們喜歡的，因為這樣就叫人去死，是有點過分了。」

千葉縣「橫濱家系拉麵蓮」在社交平台發文引起熱議。(互聯網) 「橫濱家系拉麵蓮」的拉麵套餐。(互聯網) 「橫濱家系拉麵蓮」的拉麵套餐。(互聯網) 「橫濱家系拉麵蓮」的拉麵套餐。(互聯網) 千葉縣「橫濱家系拉麵蓮」在社交平台發文引起熱議。(互聯網) 「橫濱家系拉麵蓮」在社交網宣傳。(互聯網) 「橫濱家系拉麵蓮」發文道歉。(互聯網)

有網民認同店家

有網民認同店家，直指無法客忍浪費食物，但不少人認為即使如此，店家也不應發文「叫人去死」。帖文引來網民撻伐，店家在6日急急刪文並道歉，表示眼見客人這樣浪費食物，他氣得情緒失控，若客人遇上問題因而吃不下，可以跟店家說明，但絕大多數客人吃完就走，令店家相當失望。對此，有網民認為店家一開始就不該發文辱罵客人，之後更不應刪文，因為這樣只會損害店家的聲譽。

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