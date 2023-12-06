網上熱話｜吃剩白飯激嬲老闆 日本拉麵店出PO叫客人去死 網民紛提反建議

日本不少餐飲業者對食材尊重且執著，希望客人享用他們精心烹調的餐點，不要浪費食物。惟千葉縣一間拉麵店的老闆近日接連在社交平台「X」發文炮轟客人用餐後「剩下白飯一堆」，更大罵「請你去死吧！」、「垃圾」。如此火爆言論，引發熱議。

傳媒報道，千葉縣習志野市「橫濱家系拉麵蓮」京成大久保店本月2日在「X」發文表示「不想一大清早就動怒」，附圖可見客人吃完拉麵後，剩下半碗飯和配菜。未幾又有客人浪費食物，店家於5日再發文，似乎是忍無可忍。從照片可見，客人吃剩幾乎全碗白飯，飯面上一半是配菜，放在出餐位置，看來就像剛煮好準備出餐。對此，店家留言怒罵：「請你去死吧」、「垃圾」，「別再來了」。