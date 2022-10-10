網上熱話｜哥倫比亞老人院色情派對搞出人命？老婦摸脫衣舞男心臟病發

網上瘋傳一段短片，是一名哥倫比亞網紅請了數名脫衣舞孃和舞男到一間老人院跳豔舞，穿著性感的舞孃在老翁面前動作挑逗，半裸的舞男則與婆婆跳貼身舞。但當一位婆婆摸著圍著她的3名舞男時，她突然手按胸口面露痛苦，疑心臟病發昏倒。舞男神情驚慌，老婦躺在地上後，大家走來走去不知所措，最後救護員趕到將她送院。片段上載社交網後引來熱議，批評搞手網紅「做過龍」。

搞手網紅遭罵 事件另藏真意

當地Instagram網紅Nadia Cartagena於上月27日上載有關短片，稱她為老人家舉行了一個色情派對，卻發生她有生以來最可怕的事，並未預計會發生事故，「我感到十分抱歉，我只想讓他們開心，並沒有料到發生這樣的事，我希望你們能夠給點意見」。她的3萬名追隨者批評她在老人院搞粗俗下流派對，其中一人說：「Nadia，你做過了頭。舉行派對可以，但應該是其他主題，而不是像今次這樣。」另一人也指，這是一個不適當的派對，才有這樣的結果，「可恥兼可悲」。

短片在網上瘋傳後，吸引逾4.7萬人次觀看，數百個留言稱對事件感傷心。不過，Cartagena最後稱這只是一場戲，她想當地市政府關注長者的需要，引起外界關注老人面對的「貧困和遭離棄」。她又指，拍片前已徵得院友和各方的同意，其平台工作人員是出於愛心拍片，希望幫助社會。他們並沒有騷擾和利用這群公公婆婆，「我們並在事後捐款給他們」。