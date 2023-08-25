網上熱話｜天使面孔魔鬼身材　日本兔兔每日做呢件事練出6嚿腹肌(有片)

日本一名男子飼養了一隻可愛的兔仔，不時分享牠的日常生活，但就在最近突然發現兔子腹部竟然練出6塊腹肌，而成功增肌的原因卻令網民捧腹大笑。
綜合報道，日本寵物界YouTuber「うさ男」養有一隻兔仔，3年前開始將兔仔放在院子里，發現牠原來非常熱愛挖泥挖窿，不僅兔仔感到高興，「うさ男」亦因為毋須經常為兔仔修剪指甲而感到一舉兩得，並一直紀錄兔仔快樂挖泥的日常影片。但「うさ男」近日整理兔仔挖泥的影片時，驚見兔仔的肚子竟然出現6嚿毛茸茸的腹肌，當下才意識到，兔仔在這3年間的挖泥「操肌」訓練，已經練出令人「不勝羨慕」的6嚿腹肌，除此之外，兔仔的手臂肌肉也十分發達，不過在兔仔超萌的樣子下卻是強壯的肌肉有著很大的反差。
網民：真的是人不如兔
詎料「うさ男」將兔仔「爆肌」相片在社交平台X分享後卻引起不少網民關注，至今已有近14萬次觀看次數，獲得逾2,600個點讚，日本網民留言大讚兔仔「太酷了」、「真的很勵志」、「連兔子都有腹肌了...…」、「真的是人不如兔」、「畢竟是做挖掘工作的師傅」。有網民則指出，兔仔生理結構的脂肪比例較低，肌肉比例佔了50%以上，因此「操肌」其實會比人類容易。
穴掘りは2020年頃から本格的に始めました。 pic.twitter.com/Gait6KTF4O— うさ男（お） (@papanikki1) August 17, 2023