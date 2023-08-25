網上熱話｜天使面孔魔鬼身材　日本兔兔每日做呢件事練出6嚿腹肌(有片)

日本一名男子飼養了一隻可愛的兔仔，不時分享牠的日常生活，但就在最近突然發現兔子腹部竟然練出6塊腹肌，而成功增肌的原因卻令網民捧腹大笑。

綜合報道，日本寵物界YouTuber「うさ男」養有一隻兔仔，3年前開始將兔仔放在院子里，發現牠原來非常熱愛挖泥挖窿，不僅兔仔感到高興，「うさ男」亦因為毋須經常為兔仔修剪指甲而感到一舉兩得，並一直紀錄兔仔快樂挖泥的日常影片。但「うさ男」近日整理兔仔挖泥的影片時，驚見兔仔的肚子竟然出現6嚿毛茸茸的腹肌，當下才意識到，兔仔在這3年間的挖泥「操肌」訓練，已經練出令人「不勝羨慕」的6嚿腹肌，除此之外，兔仔的手臂肌肉也十分發達，不過在兔仔超萌的樣子下卻是強壯的肌肉有著很大的反差。