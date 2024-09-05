網上熱話｜女子搭飛機遭左右兩男擘腿「夾擊」　全程腿貼腿喊崩潰

網上時有討論男性為何在狹窄座位上張開腿坐的文章。一名外國女子早前在網上分享影片，指在搭飛機時，買到中間的位置，惟左右兩邊的男乘客不知道是有意還是無意，大剌剌的張開大腿，逼得她動彈不得。這段影片引發許多女性共鳴，至今已經有逾1,600多萬人次觀看。
綜合報道，女網民Erin日前在影片分享平台TikTok以「男人坐下時真的需要這麼大的空間嗎？」為題發佈一段影片。影片顯示，穿著白色褲子的Erin，座位兩邊都是男性，這2位男性都將自己的雙腿張得很開，佔用了Erin不少空間，還不時會與Erin腿貼腿觸碰，令她不安得雙腿夾緊。Erin透露，當時她曾嘗試讓身旁男乘客移開腿部，但對方不為所動，讓她不安和相當崩潰。
La @EMTmadrid ha ampliado su señalización a bordo de los autobuses con un icono contra el #manspreading https://t.co/n22qAaRIY5 pic.twitter.com/6hymhY5aL1— Pradigales (@pradigales) June 6, 2017
網民：將熱咖啡淋下去吧！
貼文一出也引發大批網民熱議，不少網民紛紛留言表示「這太不尊重了」、「閉上你們該死的腿」、「他們沒必要坐那麼開吧」、「將熱咖啡淋下去吧」、「你應該側身看他並大聲說『你絕對不需要那麼多空間』」、「我遇過一樣的事，當下我直接把腿跨在一個陌生人身上，之後他就非常清楚空間界線了」、「我會直接把他的腿推回去」、「你下次不用理他們，直接跟空中服務員反映就好」。不過，亦有網民認為影片太跨張，質疑是為引起話題而刻意拍攝。
男性張開腿座(Manspreading)的姿勢不時引發爭議，西班牙馬德里交通運輸公司便早於2017年頒布規定，禁止男性搭乘交通工具時岔開大腿，因為該坐姿會嚴重影響到旁人，希望能宣導大眾別再擺出會讓旁人不舒服的姿勢。