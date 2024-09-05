網上熱話｜女子搭飛機遭左右兩男擘腿「夾擊」　全程腿貼腿喊崩潰

網上時有討論男性為何在狹窄座位上張開腿坐的文章。一名外國女子早前在網上分享影片，指在搭飛機時，買到中間的位置，惟左右兩邊的男乘客不知道是有意還是無意，大剌剌的張開大腿，逼得她動彈不得。這段影片引發許多女性共鳴，至今已經有逾1,600多萬人次觀看。

綜合報道，女網民Erin日前在影片分享平台TikTok以「男人坐下時真的需要這麼大的空間嗎？」為題發佈一段影片。影片顯示，穿著白色褲子的Erin，座位兩邊都是男性，這2位男性都將自己的雙腿張得很開，佔用了Erin不少空間，還不時會與Erin腿貼腿觸碰，令她不安得雙腿夾緊。Erin透露，當時她曾嘗試讓身旁男乘客移開腿部，但對方不為所動，讓她不安和相當崩潰。