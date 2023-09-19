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國際
2023-09-19 12:09:00

網上熱話｜女孩頭髮上萬頭蝨亂竄　網民：睇到個頭好痕(有片)

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女孩頭髮上萬頭蝨亂竄，網民：睇到個頭好痕。(TikTok)

女孩頭髮上萬頭蝨亂竄，網民：睇到個頭好痕。(TikTok)

美國一名頭皮滅蝨專家近日分享一段治療的影片，期間專家為女孩檢查時，可見頭髮中有數之不盡的頭蝨和蟲卵，而且清楚可見有些小蟲正爬行著，畫面相當怵目驚心。

美國網上頭皮治療頻道「The Lice Angels」日前分享一段，指片中女孩來到診所後，滅蝨專家開始為她進行檢查，詎料發現她的頭髮中有數之不盡的蝨和蟲卵，不少頭蝨還正在爬行。專家指：「這些蟲子已經在女孩頭髮中爬行了很多年」。專家指，她為這名女孩的頭皮進行治療，細心的一步一步清潔女孩的頭髮，連一開始乾淨的水都變為深棕色，直至完成四個階段的治療，女孩的頭皮才恢復健康的模樣。

頭髮中有數之不盡的蝨和蟲卵，不少頭蝨還正在爬行。(TikTok) 頭髮中有數之不盡的蝨和蟲卵，不少頭蝨還正在爬行。(TikTok) 頭髮中有數之不盡的蝨和蟲卵，不少頭蝨還正在爬行。(TikTok)

網民：還有誰看到突然頭皮發癢？

很多網民都對女孩頭皮狀況感到驚訝，紛紛表示「這蝨子住了這麼久，她的家、房、衣服和被單豈不是全被感染？」、「還有誰看到突然頭皮發癢？」、「家長怎可能允許這樣的事情發生這麼久？」、「我無法停止搔頭」。

頭蝨傳染性高，於7080年代曾是香港小朋友常見的病症，但隨著市民衞生意識提高，近年已大幅減少。根據本港衞生署網頁資訊，有4種預防頭蝨感染的方法，包括保持雙手清避免與患者有親密接不應共用梳子、帽子、髮飾、毛巾或枕頭等個人物，以及定時檢查頭

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