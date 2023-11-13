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國際
2023-11-13 11:00:00

網上熱話｜女歌手在機上唱歌 被空少警告趕落機 不服反駁︰但乘客中意聽喎！(有片)

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空少上前叫女歌手安靜。(互聯網)

空少上前叫女歌手安靜。(互聯網)

美國一名獲格林美獎提名的福音女歌手，日前在達美航班上賣大包高歌，遭空少訓斥她騷擾其他乘客，警告要把她趕落機。女歌手不服，反擊稱「但乘客很享受啊！」又說是上帝叫她唱歌。

因為在機上唱歌而成為新聞人物的是36歲女歌手Bobbi Storm，獲得2024年度格林美獎最佳福音專輯提名的Storm，在客機飛行途中，突然站出走廊。

搭飛機禮儀｜女歌手站走廊表演︰安全帶燈號已熄！

片段開首可見一名空少上前叫Storm返回座位，Storm一邊向後退回座位，一邊埋怨說︰「安全帶燈號已熄滅，客機又沒有遇上氣流」。她坐下後繼續自我宣傳，指自己獲得兩項格林美獎提名，獲乘客鼓掌讚賞，「我為上帝而唱，我的歌在各大平台都可找到，叫《We Can't Forget Him》」，她又說已很久沒試過在機上唱歌，今次本來想在大家上機時就立即獻唱，但想到自己事業達到了更高位置，才改變主意在飛行途中演唱。

搭飛機禮儀｜女歌手︰是上帝叫我唱的

此時，空少再上前打斷她的「演說」，問她可否安靜一點，Storm反駁「但他們(乘客)喜歡啊」，空少回答︰「我可不喜歡……我在請問你能否靜下來？」Storm問空少，「如果我不安靜，會坐監嗎？」，空少不耐煩的重申︰「請回答問題︰你可以靜下來嗎？」但Storm仍未死心，「我所做的是上帝叫我做的」，空少再回︰「我在問你問題，是與否……我是艙務長，我需要你跟從我的指示，我的指示是請你回答問題，但現在能否安靜下來？」

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搭飛機禮儀｜空少問可否安靜 女歌手反問乘客︰大家覺得呢？

Storm試圖運用群眾壓力，轉身問其他乘客︰「大家覺得呢？」卻鴉雀無聲，空少追問她︰「小姐，我在問你。」她則再問乘客︰「我在問大家啊！」最終空少警告要將她趕落機，Storm才肯讓步，但仍不忘細細聲跟其他乘客再說一句「如果可以的話，我可以輕聲為坐在後面的大家獻唱，歌曲叫做《We Can't Forget Him》」，又說不明白這有甚麼問題。最終她坐在座位上，獻唱該歌曲，並再獲部分乘客鼓掌。

搭飛機禮儀｜網民不認同 女歌手聲稱航空公司高職打來道歉

Storm之後把片段放上網，但似乎有不少網民不認同她的做法，有人認為搭飛機時，乘客大多想休息，不想被騷擾，「分享你的天賦不代表不會騷擾到其他人」。Storm之發再發文，稱達美航空高層在事發後跟她接觸，並向她致歉，又說希望涉事空少在今次事件中學習到待人接物之道。

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搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖) 搭飛機｜空姐不會告訴你的事。(《am730》製圖)
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