網上熱話｜女歌手在機上唱歌 被空少警告趕落機 不服反駁︰但乘客鍾意聽喎！(有片)

美國一名獲格林美獎提名的福音女歌手，日前在達美航班上賣大包高歌，遭空少訓斥她騷擾其他乘客，警告要把她趕落機。女歌手不服，反擊稱「但乘客很享受啊！」又說是上帝叫她唱歌。

因為在機上唱歌而成為新聞人物的是36歲女歌手Bobbi Storm，獲得2024年度格林美獎最佳福音專輯提名的Storm，在客機飛行途中，突然站出走廊。

搭飛機禮儀｜女歌手站走廊表演︰安全帶燈號已熄！

片段開首可見一名空少上前叫Storm返回座位，Storm一邊向後退回座位，一邊埋怨說︰「安全帶燈號已熄滅，客機又沒有遇上氣流」。她坐下後繼續自我宣傳，指自己獲得兩項格林美獎提名，獲乘客鼓掌讚賞，「我為上帝而唱，我的歌在各大平台都可找到，叫《We Can't Forget Him》」，她又說已很久沒試過在機上唱歌，今次本來想在大家上機時就立即獻唱，但想到自己事業達到了更高位置，才改變主意在飛行途中演唱。