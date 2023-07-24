網上熱話｜婦人家中發現意粉 竟過期26年！網民鬥講恐怖經歷

Orla Walsh在Twitter表示，其母親近日家中執拾露營裝備時，發現一盒意大利千層麵，起初她以為是急凍貨，但看清楚原來是乾貨，其過期日為1997年3月，Walsh表示︰「這是一件乾貨，而不是放在冰箱的冷凍品。更噁心了嗎？」但她還故作淡定的開玩笑說要「睇定啲」，認為未必要立即丟棄該盒意大利闊麵，「請注意這是『最佳食用日期』而不是『使用期限』。所以我們不要太倉卒行事。」

過期食物｜已故親友家發現過期12年咖喱雞 網民︰我老竇食咗！

該推文旋即獲逾400萬次瀏覽，網民亦議論紛紛，「哇，我可能會多加幾分鐘的加熱時間」；「不要扔掉它。那應該屬於九十年代博物館」；「戴安娜王妃在那時候還活著」；「天哪，它比我的大兒子還要老，他即將為人了！」

另有網民分享更恐怖經歷，指「某年聖誕我在祖父家中廚房看到一瓶Colemans芥末，聖誕晚餐時我想吃一點，但我細看發覺瓶子上的標籤有點不同，我看看日期發現過期日是1993年，即是我出生的那年」；另有人說「我們在親戚死後，清理他們的家居，發現過了期12年的意大利闊麵、咖喱雞及即食飯，盒子已被二手煙燻成啡色。我爸還拿來吃，說味道有點淡，但覺得OK！！(驚嚇)」