網上熱話｜學生情侶JR新宿站外公然自慰惹側目 網民怒轟：回家做吧！(有片)

男學生把手伸進女友褲浪或短裙內並有所動作(左)，坐在另一旁的男子忍不住張望(右)。(互聯網)

熱戀男女即使情不自禁，也應顧及旁人感受……有日本網民周三(8日)在社交平台「X」上傳影片，地點是JR新宿車站東出口廣場，留言「這些東西在做甚麼？」

從片段可見，一對戴口罩的學生情侶看來正在自慰，男學生左手搭著女友肩膀，右手伸進她褲浪或短裙內，女友在大腿放上淺藍色手袋遮住重要部位。

男學生的「手部動作」快速，女學生看來很不自在，甚至露出痛苦神態，如像經歷生理痛。男學生加快晃動手部時，就能聽到女方發出「咿咿嗯嗯」等呻吟聲，還用手接番搥打大腿上的手袋，又搖頭示意「不要」。兩人當街做出這些親密舉動，坐在另一旁的陌生男子忍不住張望。