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國際
2024-05-09 18:51:17

網上熱話｜學生情侶JR新宿站外公然自慰惹側目 網民怒轟：回家做吧！(有片)

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男學生把手伸進女友褲浪或短裙內並有所動作(左)，坐在另一旁的男子忍不住張望(右)。(互聯網)

男學生把手伸進女友褲浪或短裙內並有所動作(左)，坐在另一旁的男子忍不住張望(右)。(互聯網)

熱戀男女即使情不自禁，也應顧及旁人感受……有日本網民周三(8)在社交平台「X」上傳影片，地點是JR新宿車站東出口廣場，留言「這些東西在做甚麼？」

從片段可見，一對戴口罩的學生情侶看來正在自慰，男學生左手搭著女友肩膀，右手伸進她褲浪或短裙內，女友在大腿放上淺藍色手袋遮住重要部位。

男學生的「手部動作」快速，女學生看來很不自在，甚至露出痛苦神態，如像經歷生理痛。男學生加快晃動手部時，就能聽到女方發出「咿咿嗯嗯」等呻吟聲，還用手接番搥打大腿上的手袋，又搖頭示意「不要」。兩人當街做出這些親密舉動，坐在另一旁的陌生男子忍不住張望。

JR新宿車站東出口廣場，一對學生情侶疑在手淫。(互聯網) 男學生把手伸進女友褲浪或短裙內並有所動作。(互聯網) 女方郁動身體又左右搖頭，看來不自在。(互聯網) 男方持續有手部動作。(互聯網) 女方拍打大腿上的手袋。(互聯網) 學生情侶疑似有愛情動作，坐在另一旁的男子張望。(互聯網)

網民食花生

這最新一宗街頭活春宮事件，隨即引起網民熱議。有人直指「這是公然猥褻罪吧！」、「沒有辦事情的房間嗎？」、「請回你們家做吧！」、「即使達到高潮，也要考量一下場合吧」。

有網民打趣說：「如果男學生把女生的褲子脫掉，就很嚴重了」、「其實右邊那個也是男人吧？他們在互相手X」、「如果報警，就會很刺激」。但也有網民認為，可能女學生是在經痛，男友只是替她按摩腹部，緩解痛楚，網民稱自己過往也有類似經驗。

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