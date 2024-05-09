網上熱話｜學生情侶JR新宿站外公然自慰惹側目 網民怒轟：回家做吧！(有片)

熱戀男女即使情不自禁，也應顧及旁人感受……有日本網民周三(8日)在社交平台「X」上傳影片，地點是JR新宿車站東出口廣場，留言「這些東西在做甚麼？」
從片段可見，一對戴口罩的學生情侶看來正在自慰，男學生左手搭著女友肩膀，右手伸進她褲浪或短裙內，女友在大腿放上淺藍色手袋遮住重要部位。
男學生的「手部動作」快速，女學生看來很不自在，甚至露出痛苦神態，如像經歷生理痛。男學生加快晃動手部時，就能聽到女方發出「咿咿嗯嗯」等呻吟聲，還用手接番搥打大腿上的手袋，又搖頭示意「不要」。兩人當街做出這些親密舉動，坐在另一旁的陌生男子忍不住張望。
網民食花生
這最新一宗街頭活春宮事件，隨即引起網民熱議。有人直指「這是公然猥褻罪吧！」、「沒有辦事情的房間嗎？」、「請回你們家做吧！」、「即使達到高潮，也要考量一下場合吧」。
有網民打趣說：「如果男學生把女生的褲子脫掉，就很嚴重了」、「其實右邊那個也是男人吧？他們在互相手X」、「如果報警，就會很刺激」。但也有網民認為，可能女學生是在經痛，男友只是替她按摩腹部，緩解痛楚，網民稱自己過往也有類似經驗。
新宿東口の広場にて、これは何をしてるの？？？？— やばし。 (@gmkamgmkam) May 8, 2024
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