網上熱話｜小一題目網上求教考起人　有人答中但解釋錯

小一題目網上求教考起人，有人答中但解釋錯。(FB)

國外有學生家長在社交平台發文，表示就讀小學一年級的女兒，回家作業難度太高，就連大人都苦思無解，詢問其他家長是否也有同感，沒想到該篇貼文卻意外爆紅，吸網民討論。

綜合報道，原帖文上載於Facebook「FAMILY LOWDOWN TIPS & IDEAS」專頁，表示小一女兒的回家作業中的一道題目讓身為成年人的她看了相當困惑，決定請教其他網民有否不同見解。只見題目中列出了5個單字，包括「朋友」(friend)、「雞蛋」(egg)、「牙刷」(toothbrush)、「桌子」(desk)和「銀」(silver)，題目為「哪個詞與眾不同？」接著要求學生在下方寫出為何選擇該答案的原因。