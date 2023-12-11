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國際
2023-12-11 15:45:00

網上熱話｜小一題目網上求教考起人　有人答中但解釋錯

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小一題目網上求教考起人，有人答中但解釋錯。(FB)

小一題目網上求教考起人，有人答中但解釋錯。(FB)

國外有學生家長在社交平台發文，表示就讀小學一年級的女兒，回家作業難度太高，就連大人都苦思無解，詢問其他家長是否也有同感，沒想到該篇貼文卻意外爆紅，吸網民討論。

綜合報道，原帖文上載於FacebookFAMILY LOWDOWN TIPS & IDEAS」專頁，表示小一女兒的回家作業中的一道題目讓身為成年人的她看了相當困惑，決定請教其他網民有否不同見解。只見題目中列出了5個單字，包括「朋友」(friend)、「雞蛋」(egg)、「牙刷」(toothbrush)、「桌子」(desk)和「銀」(silver)，題目為「哪個詞與眾不同？」接著要求學生在下方寫出為何選擇該答案的原因。

網民建議將題目改為開放式問題。(網上圖片)

網民建議將題目改為開放式問題。(網上圖片)

網民建議將題目改為開放式問題

貼文一出，瞬間引發討論，大家七嘴八舌地，都有各自的想法和立場，一些家長指出「朋友」與其他詞不同，因為不是物品；但是也有人認為是「銀」，因為它是唯一一個顏色，亦有家長認為是「雞蛋」，因為只有「雞蛋」可食用。

經過一番熱烈的意見交流，該名家長亦公布，根據老師給的答案，正確答案為「銀」，因為它是形容詞，其他的都是名詞，不過，有不少人表示，其實這道題應該當成開放式問題，只要學生能給出合理解釋就算對，如此一來才可以跳脫制式思考，激發腦力。

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