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國際
2023-10-18 18:44:18

網上熱話｜廉航easyJet機師遭蚊咬航班延誤5小時！大驚小怪？曾有機師被蚊叮死

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機師

網上熱話｜易捷航空機師因遭蚊咬，要求機艙徹底清潔，而令航班延誤逾5小時。(路透社)

歐洲廉航易捷航空(easyJet)有航班因機師在駕駛室內遭蚊叮，延誤逾5小時才起飛，因機艙要徹底清潔。事發在上月25日，有關航班原定下午5時05分從荷蘭阿姆斯特丹飛往英國曼徹斯特，航程約1小時。乘客Rachel Green稱初時航空公司僅稱機件故障，但因起飛時間愈推愈遲，機師最後出來為乘客「解謎」，稱他被蚊叮，希望整架飛機徹底清潔，以防機上有更多蚊子。乘客等了逾5小時後才可登機。

網上熱話｜網民：蚊聲纏擾影響機師駕駛

在留言區裡，網民熱烈討論這宗新聞。究竟機師是不是小題大作？有人認為機師的決定合理，試想像在駕駛室內周圍都是蚊聲。另有人質疑只是為了一隻蚊，就搞到航班延誤。受影響乘客Rachel說，結果客機在晚上10時30分才抵達曼徹斯特，她不滿乘客只獲3.9英鎊(約37港元)食物禮券作為賠償。她指，航空公司其實可以讓他們乘搭另一架飛機。

機師 機師

網上熱話｜21歲女機師被蚊叮額頭死亡

被蚊叮其實可大可小，2021年就發生一宗機師遭蚊叮死亡事件。21歲易捷航空英國實習機師Oriana Pepper通過筆試，前途一片光明，惜在比利時接受駕駛訓練時，遭一隻蚊叮額頭，竟奪去其性命。去年的死因聆訊指，Pepper被蚊咬後皮膚腫脹並受感染，醫生開抗生素藥物給她。被叮後兩天她昏倒，男友急忙送她到醫院，惜3天後不幸離世。法醫指，Pepper死於腦部敗血性血栓，阻塞血管，而蚊叮其額頭導致細菌感染引發此病。他向Pepper父母說，之前從未見過這種情況。

英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖） 英國旅遊｜15個必去英國景點地區。（am730製圖）
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