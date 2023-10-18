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國際
2023-10-18 19:43:42

網上熱話｜心理學家揭食多士塗牛油方法 反映9種人格 塗滿成塊多士代表乜？

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網上熱話｜心理學家揭食多士塗牛油方法 反映9種人格

網上熱話｜心理學家揭食多士塗牛油方法 反映9種人格

英國有心理學家揭示人們在多士塗牛油的偏好，原來可以反映性格。諾定咸人類行為專家斯坦頓(Darren Stanton)分析了9種塗牛油或抹醬方法，引起網民熱議。斯坦頓指，塗牛油方法猶如「潛意識的畫布」，揭示人們自己可能意識不到的特質，當中有人精準地塗牛油，有些人則隨心行事，反映耐性及對細節的關注。

塗牛油反映9種性格︰

1. Glider

在2,000名受訪成年人中有50％是Glider，意指把刀子滑過麵包，均勻地塗抹牛油或抹醬。這種人性格通常隨和、冷靜，安於現狀，較少被障礙或壓力困擾。他們習慣按部就班地做事，總是準時出席會議或聚會。當他人感到震驚時，他們往往能保持專注冷靜。他們也個良好的聆聽者。

2. Total Coverage

Total Coverage指把牛油或抹醬均勻塗到多士所有地方，確保每一吋麵包都被覆蓋，連邊邊也不遺漏的人。他們通常做事非常有條理，對他們來說，在多士留下一片裸露部分，就像有事未完成一樣。他們會遵從自己的規則，喜歡有秩序，若邀朋友到家共進晚餐，會把一切安排得井然有序。他們通常是負責安排團體旅行的人，搞聚餐時也會盡早安排。

3. Clumper

Clumper是指塗牛油或抹醬時，不在乎多士的有沒有遺漏部分，也不在乎是否塗得凹凹凸凸，亦不在乎塗抹的厚度，總之多士上有牛油，就感到滿足。這些人往往比較跳脫，思維較獨特，習慣按自己感覺行事，較常遲到，總是認為自己有的是時間。

4. Do-you-want-toast-with-your-spread

Do-you-want-toast-with-your-spread是指塗激量牛油或抹醬的人。這些人通常性格開朗，常看到生活中最好一面。因為他們有快樂和開放的心態，當舉辦派對或聚會時，客人總能盡興而歸。不過，這些人有時會放縱自己，盡情享受自己喜歡的事，不知為何要節制。

網上熱話｜塗牛油方法反映性格

5. Crust-avoider

Crust-avoider是指牛油或抹醬塗滿多士中心，卻不塗邊邊，原因往往是他們害怕牛油會跑出多士邊緣，沾到自己或掉在地上。這些人講究程序，一切都要井然有序，害怕弄髒，而這也是一種完美主義者。他們日常生活管理通常非常出色及有組織性，但不一定會大聲宣揚。

6. Double-sider 

Double-sider是指在多士底面兩邊都塗牛油或抹醬的人。這些人往往是最獨特一群，通常甚有創造力，能善用大腦抽象思維，性格外向、不介意與眾不同。他們會享受生活至極致，由吃多士以至放假，都想盡情享受每一刻。他們的穿著打扮可能會較奢華；做決策時，傾向相信自己直覺，而非跟隨大眾做法。

7. Tear-and-spread

Tear-and-spread是指把麵包撕開，「食邊塊搽邊塊」的人。這些人通常比較不喜歡驚喜，亦不喜歡未能充分展現自己的能力。他們具有良好溝通能力，習慣將事情分解並以不同方式思考，利用自己的能力跟其他人建立友好互信關係。他們也是開朗有趣的人，性格比較跳脫，喜歡自由發揮。

8. Curler

Curler是指把牛油或抹醬弄成其他形狀，例如「一篤嘢」的人，可能使用其他工具來塗抹。他們算是另一種完美主義者，傾向於以自己獨特的方式做事，認為這才是最好的。在生活中，他們傾向於尋找較冷門方法解決問題，可能擅長解謎或「橫向思維」，善於運用想像力及舉一反三，有獨特的生活方式。

9. Barely there

Barely there意指「塗了等於沒塗」，只塗極少牛油或抹醬，也不塗邊邊。這些人不想讓牛油蓋過麵包的味道，他們更喜歡品嘗麵包本身。這些人傾向活在當下、喜歡戶外活動，性格積極進取、不安於現狀，其他人可能會發現要跟上他們的步伐非常困難。「塗了等於沒塗」也意味他們希望盡快吃完早餐，出外走走及把握時間。這些人也有可能非常注重健康，因此少吃牛油抹醬。

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