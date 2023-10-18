網上熱話｜心理學家揭食多士塗牛油方法 反映9種人格 塗滿成塊多士代表乜？

英國有心理學家揭示人們在多士塗牛油的偏好，原來可以反映性格。諾定咸人類行為專家斯坦頓(Darren Stanton)分析了9種塗牛油或抹醬方法，引起網民熱議。斯坦頓指，塗牛油方法猶如「潛意識的畫布」，揭示人們自己可能意識不到的特質，當中有人精準地塗牛油，有些人則隨心行事，反映耐性及對細節的關注。

塗牛油反映9種性格︰

1. Glider

在2,000名受訪成年人中有50％是Glider，意指把刀子滑過麵包，均勻地塗抹牛油或抹醬。這種人性格通常隨和、冷靜，安於現狀，較少被障礙或壓力困擾。他們習慣按部就班地做事，總是準時出席會議或聚會。當他人感到震驚時，他們往往能保持專注冷靜。他們也個良好的聆聽者。

2. Total Coverage

Total Coverage指把牛油或抹醬均勻塗到多士所有地方，確保每一吋麵包都被覆蓋，連邊邊也不遺漏的人。他們通常做事非常有條理，對他們來說，在多士留下一片裸露部分，就像有事未完成一樣。他們會遵從自己的規則，喜歡有秩序，若邀朋友到家共進晚餐，會把一切安排得井然有序。他們通常是負責安排團體旅行的人，搞聚餐時也會盡早安排。

3. Clumper

Clumper是指塗牛油或抹醬時，不在乎多士的有沒有遺漏部分，也不在乎是否塗得凹凹凸凸，亦不在乎塗抹的厚度，總之多士上有牛油，就感到滿足。這些人往往比較跳脫，思維較獨特，習慣按自己感覺行事，較常遲到，總是認為自己有的是時間。

4. Do-you-want-toast-with-your-spread

Do-you-want-toast-with-your-spread是指塗激量牛油或抹醬的人。這些人通常性格開朗，常看到生活中最好一面。因為他們有快樂和開放的心態，當舉辦派對或聚會時，客人總能盡興而歸。不過，這些人有時會放縱自己，盡情享受自己喜歡的事，不知為何要節制。