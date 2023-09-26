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國際
2023-09-26 12:00:00

網上熱話｜意大利旅遊「魔鬼收費」成常態 食雪糕多隻羹1歐 食意粉多隻碟2歐

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意大利旅遊｜這間餐廳收了一對食雪糕的遊客夫婦1歐「額外匙羹費」。(互聯網)

意大利旅遊｜這間餐廳收了一對食雪糕的遊客夫婦1歐「額外匙羹費」。(互聯網)

意大利旅遊餐廳「各出奇謀」徵收額外費用，似乎已成為常態，最新例子是有夫婦點了8歐(約66港元)的雪糕想一起分享，問餐廳多拿一隻匙羹，結帳時發現被額外加收了1歐(約8.3港元)，令夫婦氣憤難平。

意大利旅遊｜一杯8歐雪糕兩份食  額外匙羹要1歐

事主夫婦在旅遊網站TripAdvisor大吐苦水，指早前在意大利北部Lavis的食店Gelateria Serafini，「我(跟丈夫)分享一杯8歐的雪糕，但卻付了9歐。我因為要求多一隻匙羹而被加徵1歐」，「我再不會幫襯該店，若大家要去，記得自備匙羹」。

意大利旅遊｜跟女兒分享意粉 拿吉碟盛惠2歐

今次只是近期多宗意大利食店被指濫收額外1費用的一例。上月有另一對夫婦在光顧意大利Finale Ligure的餐廳Osteria del Cavolo，因想與女兒分享意粉，而多要一隻空碟，結果被加收2歐(約16.5港元)。但儘管有意大利人亦不同意這種做法，地區政府亦開聲指責，但餐廳東主堅持收費合理，指多一隻碟要洗，人工成本亦隨之提升。

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意大利旅遊｜切三文治要2歐 店方︰提額外要求 就要付代價！

此外，另有一對夫婦早前在意大利Piemonte一餐廳，吃加泰羅尼亞焦糖奶凍(Crema Catalana)，向侍應多拿一隻匙羹後，帳單亦隨即多了1.5歐(約12港元)收費。

再回帶至今年6月，一名外國遊客在意大利科莫湖(Lake Como)附近城鎮Gera Lario一間酒吧吃三文治時，要求店方把三文治切半，以跟伴侶分享，結果被加收2歐。二人當日除三文治外，還點了汽水、樽裝水及咖啡，總收費15.7歐元(約130港元)。對於被視濫收「切三文治費」，店方理直氣壯的稱，「雖然顧客永遠是對的，但額外要求，要付額外代價，同樣是對的」，「若客人要把三文治分兩份上桌，我要用兩隻碟、兩張餐巾，侍應去拿時也要用兩隻手」。

意大利旅遊｜切餅費按人頭收費 20人家庭付20歐氣憤

亦有家庭因為餐廳按人頭收切餅費而為之氣結。月前事主家庭帶著蛋糕，到意大利西西里島巴勒莫一間餐廳慶祝生日，享用薄餅、葡萄酒及啤酒等共121歐元(約1,031港元)。本來開開心心的一行人，最終因為餐廳收取20歐元(約170港元)切餅費而忿忿不平。該餐廳按人頭收切餅費，每人收1歐元(約8.5港元)，帳單可見列明「20 X Servizio Torta」，意思是「20次蛋糕服務」。有人認為按人頭收費奇怪，「如婚宴有200名賓客，豈不是要收200歐元切餅費(約1,705港元)？」

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