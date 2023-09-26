網上熱話｜意大利旅遊「魔鬼收費」成常態 食雪糕多隻羹1歐 食意粉多隻碟2歐

意大利旅遊餐廳「各出奇謀」徵收額外費用，似乎已成為常態，最新例子是有夫婦點了8歐(約66港元)的雪糕想一起分享，問餐廳多拿一隻匙羹，結帳時發現被額外加收了1歐(約8.3港元)，令夫婦氣憤難平。

意大利旅遊｜一杯8歐雪糕兩份食 額外匙羹要1歐

事主夫婦在旅遊網站TripAdvisor大吐苦水，指早前在意大利北部Lavis的食店Gelateria Serafini，「我(跟丈夫)分享一杯8歐的雪糕，但卻付了9歐。我因為要求多一隻匙羹而被加徵1歐」，「我再不會幫襯該店，若大家要去，記得自備匙羹」。

意大利旅遊｜跟女兒分享意粉 拿吉碟盛惠2歐

今次只是近期多宗意大利食店被指濫收額外1費用的一例。上月有另一對夫婦在光顧意大利Finale Ligure的餐廳Osteria del Cavolo，因想與女兒分享意粉，而多要一隻空碟，結果被加收2歐(約16.5港元)。但儘管有意大利人亦不同意這種做法，地區政府亦開聲指責，但餐廳東主堅持收費合理，指多一隻碟要洗，人工成本亦隨之提升。