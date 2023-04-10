網上熱話｜拉麵店不滿食客用過紙巾放在碗內 網友：出於好意

食完飯將抹嘴紙巾放在碗碟上，相信有不少人會這樣做。但這個平常的舉動在日本網上卻引起正反雙方熱議，也引起台灣和香港網民關注。事源日本栃木縣宇都宮市的知名拉麵店「家系拉麵Tatsuya」（家系ラーメン たつ家）上周於Twitter上載一張照片，客人用過的紙巾揉成團狀放在碗內，店方促請顧客將紙巾放在店內的垃圾桶。帖文稱，這個情況最近常發生，「你在家吃飯的時候也會把紙巾丟在碗裡嗎？吃完飯之後不把紙巾丟進垃圾桶，交給太太去丟是嗎？」該帖文至今有逾87萬人瀏覽，不少網友撐店方，有人稱擦過鼻涕的紙巾放入碗裡很噁心。但也有網友說，其實是「不想店員碰到用過嘅紙巾才放入碗裡，是出於好意」。

網上熱話｜網友：找不到垃圾桶呀！ 撐店家的網友說，「如果是Tatsuya常客應該都知道該怎麼做。這只是少數比較沒道德的麻煩客人。」反方的網友稱，也想將紙巾放在垃圾桶，但找不到呀！曾在其他拉麵店打工的網友表示，很多店舖的垃圾桶都沒有放在當眼處，顧客找不到；他亦傾向紙巾放在碗裡，容易倒掉，但放在凍飲杯裡則有點麻煩，以及丟在有湯的碗裡「那感覺確實不太好」。「家系拉麵Tatsuya」回應稱，在櫃台及桌面有告示叫大家將紙巾丟在垃圾桶裡，可能大家只顧玩手機看不見，垃圾桶就放在紙巾的下方，而一般拉麵店放在收銀旁或門口附近。該店又稱，若情況持續，今後都不提供紙巾了。店方可能認為這是店裡「規矩」，顧客應該遵守。