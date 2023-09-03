網上熱話｜拜金女只想同有錢人拍拖 first date要睇銀行戶口紀錄 網民認同：這是必要的！

拜金女樣版……美國31歲網絡廣播主持人索菲亞(Sofia Franklyn)近日在其節目《Sofia with an F》中直言，「只想同有錢男人約會」，第一次約會就要求對方出示銀行戶口紀錄。
擔心浪費時間
《紐約郵報》報道，索菲亞上月24日與嘉賓Leo Skepi在男女約會的話題上談得興起，表示：「我不是開玩笑，最近與3個人初次約會，才要求對方出示銀行帳戶紀錄。」Leo忍不住問何解？她就爽快答道：「我有工作，而且做得很成功，所以我有權知道：『我們在同一level嗎？還是我在浪費時間？』」
同男士身高有關？
索菲亞看來眼中只有「金錢」二字，她堅持「男友必須有錢」，深信這樣的標準是合乎邏輯，尤其是如果男性身高不到5呎10吋(約1.8米)。她說：「如果他們不透露(銀行帳戶狀況)，我會追問，直到知道答案為止。」
網民點睇？
索菲亞把部分節目內容上載TikTok，附上caption：「我認為自己只是講求效率？」其主張卻引來大批網民質疑，有人直問：「你已經有很多錢，為甚麼還計較他能夠賺多少？」有人反問：「如果你在那有錢人眼中是一文不值，又有何感想？」但也有不少人支持她捍衛這個擇偶條件，有人直呼：「300%絕對贊成！一個與你同level的男人，你是應得的！這是必要的！」
教人約會時自抬身價
另有報道指，索菲亞大學時修讀經濟，畢業後到金融公司上班，但她不甘於從事刻板工作，便辭職前往紐約轉做podcaster，節目頗受歡迎，經過努力拼搏，據報身家已累積至30萬美元(約234萬港元)。她2020年曾上載短片，教網友們一招「自抬身價」，也引起熱議。她說，在酒吧與男士約會時，會在洗手間暗中付錢給酒保，要對方扮作有人請她喝酒，將飲料送到她跟前，這樣約會的男士便以為她很「搶手」，自然會加強追求攻勢，短片還上caption，提醒姊妹們：「男人喜歡良性競爭！」