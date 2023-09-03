網上熱話｜拜金女只想同有錢人拍拖 first date要睇銀行戶口紀錄 網民認同：這是必要的！

索菲亞不諱言只想與有錢人約會。(互聯網)

拜金女樣版……美國31歲網絡廣播主持人索菲亞(Sofia Franklyn)近日在其節目《Sofia with an F》中直言，「只想同有錢男人約會」，第一次約會就要求對方出示銀行戶口紀錄。

擔心浪費時間

《紐約郵報》報道，索菲亞上月24日與嘉賓Leo Skepi在男女約會的話題上談得興起，表示：「我不是開玩笑，最近與3個人初次約會，才要求對方出示銀行帳戶紀錄。」Leo忍不住問何解？她就爽快答道：「我有工作，而且做得很成功，所以我有權知道：『我們在同一level嗎？還是我在浪費時間？』」

同男士身高有關？

索菲亞看來眼中只有「金錢」二字，她堅持「男友必須有錢」，深信這樣的標準是合乎邏輯，尤其是如果男性身高不到5呎10吋(約1.8米)。她說：「如果他們不透露(銀行帳戶狀況)，我會追問，直到知道答案為止。」