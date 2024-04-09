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國際
2024-04-09 18:46:39

網上熱話｜日本人氣節目介紹廣東話　粗口用語錯誤極大

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日本人氣節目《月曜夜未央》介紹廣東話的粗口用語被指有誤。(影片截圖)

日本人氣節目《月曜夜未央》介紹廣東話的粗口用語被指有誤。(影片截圖)

日本人氣電視節目《月曜夜未央》在周一（8日）晚播出的一集中，派員到廣州採訪當地居民的廣東話，當中介紹了廣東話的粗口。不過，節目組卻以普通話的用字比較，被發現錯誤極大。然而，不少日本網民對於廣東話的「博大精深」也表示相當有趣。

《月曜夜未央》是日本電視台一個人氣節目，當中有一個環節是在內地進行採訪，因此節目組在內地也廣受歡迎。在周一的新一集節目中，節目組在廣州對廣東話進行介紹，在廣州一條農村採訪仍懂得及使用廣東話的長者們，並讓一些不太會廣東話的年輕人捧腹大笑。有趣的是，節目中沒有播出任何一句廣東話粗口。

松子用日語表達廣東話的意思。(影片截圖)

松子用日語表達廣東話的意思。(影片截圖)

主持人松子用日文表達「多X謝晒」

節目之後就廣東話粗口的用字進行介紹，不過節目組卻以普通話的「超」、「好」、「特」、「非常」作對比，令人認為節目組有所誤解。節目組同時也有解釋廣東話粗口用字，與男女性器官之間的關係，然而當中也有出錯。在節目中，主持人松子用日文表達出廣東話粗口的意思，大概是「多X謝晒」。

在有關節目播放後，有認識廣東話的網民指出當中錯誤，亦有一些網民對於廣東話感到十分有趣。

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