網上熱話｜日本人氣節目介紹廣東話　粗口用語錯誤極大

日本人氣電視節目《月曜夜未央》在周一（8日）晚播出的一集中，派員到廣州採訪當地居民的廣東話，當中介紹了廣東話的粗口。不過，節目組卻以普通話的用字比較，被發現錯誤極大。然而，不少日本網民對於廣東話的「博大精深」也表示相當有趣。

《月曜夜未央》是日本電視台一個人氣節目，當中有一個環節是在內地進行採訪，因此節目組在內地也廣受歡迎。在周一的新一集節目中，節目組在廣州對廣東話進行介紹，在廣州一條農村採訪仍懂得及使用廣東話的長者們，並讓一些不太會廣東話的年輕人捧腹大笑。有趣的是，節目中沒有播出任何一句廣東話粗口。