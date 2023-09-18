網上熱話｜日本外賣員徒手幫壽司排列　網民：很有責任感(有片)

不少人會叫外賣送餐以解決餐食，不過，運送過程中難免因為路程顛簸，導致餐點散落、混亂，部分情況屬情有可原。日本一名外賣員，為了保持送出壽司整齊，竟然徒手將壽司一件一件排列好，詎料，該舉動正好被點餐的顧客目擊，事情最終如何解決？
日本網民「町田日南男」上星期在社交平台X分享一段影片，表示自己用外賣App「出前館」叫了「壽司郎」的外賣，2人套餐、共24件壽司，餐點價格加上外送費總共要7,430日圓(折合近393港元)。然而在壽司送到時，「町田日南男」卻目擊了驚人的一幕，就是外賣員打開後車廂，在沒有戴手套的情況下，雙手齊下，徒手將亂掉的壽司一件件的排列整齊，務求幫壽司執好「賣相」，再若無其事地將套餐送到他的手上。
網民：應該先進行手部消毒
「町田日南男」將拍下的過程後，向外賣App反映問題，接著獲得一份重新製作的壽司，但是他直言，實在吃不下，並指「自己不會再點第二次了，重做了但誰還敢吃，開甚麼玩笑！」。
影片在網上引起網民熱議，不少人被外賣員徒手執壽司的舉動感到不可思議，「太不衞生了」、「真的會嚇瘋」。有網民認為，即使外賣員好心想把餐點排整齊，也應該先進行手部消毒，「雖然壽司很容易散亂掉，但是不能這樣搞啊」，亦有人笑言：「很有責任感，但是做過頭」。
日本傳媒向出前館查詢事件，出前館的發言人就表示：「事件對使用服務的客人及其他使用者感到不快，感對非常抱歉。就今次的外賣員，本公司將採取最嚴厲的處分。同時也會向其他的外賣員作出正確的指導。」
出前館にスシロー注文したら配達員がとうちしてありえない事してた！— 町田日南男 (@takakin1330) September 13, 2023
崩れた寿司を素手で直して普通の顔して寿司運んできた。ふさげてる！！
注意して作り直してきたが食えるか！！
2度と頼まん。#akindosushiroco #demaecan #スシロー#出前館#配達員 pic.twitter.com/poRNQfAKEP