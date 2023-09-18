網上熱話｜日本外賣員徒手幫壽司排列　網民：很有責任感(有片)

不少人會叫外賣送餐以解決餐食，不過，運送過程中難免因為路程顛簸，導致餐點散落、混亂，部分情況屬情有可原。日本一名外賣員，為了保持送出壽司整齊，竟然徒手將壽司一件一件排列好，詎料，該舉動正好被點餐的顧客目擊，事情最終如何解決？

日本網民「町田日南男」上星期在社交平台X分享一段影片，表示自己用外賣App「出前館」叫了「壽司郎」的外賣，2人套餐、共24件壽司，餐點價格加上外送費總共要7,430日圓(折合近393港元)。然而在壽司送到時，「町田日南男」卻目擊了驚人的一幕，就是外賣員打開後車廂，在沒有戴手套的情況下，雙手齊下，徒手將亂掉的壽司一件件的排列整齊，務求幫壽司執好「賣相」，再若無其事地將套餐送到他的手上。