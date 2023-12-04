網上熱話｜日本岩手縣毛蟹新鮮到破盒而出 網民笑爆：毛蟹要活下去！(有片)

異形大逃亡？！日本岩手縣「荒木鮮魚店」上周六(2日)在社交平台「X」官方帳號分享短片，留言「今天的毛蟹活得好好的。」從影片可見，冷凍櫃放著一盒盒預先包裝的毛蟹，其中一隻似在甦醒，張開蟹鉗、蟹腳，刺穿保鮮紙，破盒而出。鏡頭一轉，另一隻毛蟹亦蠢蠢欲動，在包裝盒裡郁動蟹鉗、蟹腳，最後亦刺穿保鮮紙，像要跟著同伴逃離。

如此具戲劇效果的影片旋即吸引網民視線，至今累計逾1,573萬次點擊觀看、14.5萬按讚、2.3萬轉發。不少網民看過後又驚訝又好笑，紛紛留言，「牠們太新鮮了」、「新鮮到不得了」、「沒騙人，真的是生毛蟹」、「這毛蟹生到我跟牠猜拳都會輸」。