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國際
2023-12-04 16:29:45

網上熱話｜日本岩手縣毛蟹新鮮到破盒而出 網民笑爆：毛蟹要活下去！(有片)

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兩隻毛蟹「張牙舞爪」，像要逃離包裝盒。(互聯網)

兩隻毛蟹「張牙舞爪」，像要逃離包裝盒。(互聯網)

異形大逃亡？！日本岩手縣「荒木鮮魚店」上周六(2)在社交平台「X」官方帳號分享短片，留言「今天的毛蟹活得好好的。」從影片可見，冷凍櫃放著一盒盒預先包裝的毛蟹，其中一隻似在甦醒，張開蟹鉗、蟹腳，刺穿保鮮紙，破盒而出。鏡頭一轉，另一隻毛蟹亦蠢蠢欲動，在包裝盒裡郁動蟹鉗、蟹腳，最後亦刺穿保鮮紙，像要跟著同伴逃離。

如此具戲劇效果的影片旋即吸引網民視線，至今累計逾1,573萬次點擊觀看、14.5萬按讚、2.3萬轉發。不少網民看過後又驚訝又好笑，紛紛留言，「牠們太新鮮了」、「新鮮到不得了」、「沒騙人，真的是生毛蟹」、「這毛蟹生到我跟牠猜拳都會輸」。

毛蟹像在甦醒。(互聯網) 張開蟹鉗、蟹腳。(互聯網) 刺穿保鮮紙，伸出蟹腳。(互聯網) 縮回蟹腳。(互聯網) 另一隻亦有行動。(互聯網) 在包裝盒裡郁動。(互聯網) 伸展蟹鉗、蟹腳。(互聯網) 破盒而出。(互聯網)

網民笑翻

有人發揮想像力，形容是「哥斯拉」、「異形破繭而出」。有人調侃稱，「快逃離貪婪的人類啊」、「毛蟹：我要活下去！」。有網民卻錯重點，注意到包裝盒上的售價，稱「天啊，出乎意料地好便宜！」

有網民則認為，這樣的販售方式殘忍，就算自己再喜歡吃海鮮也不會購買。有人則提出，這些生物在野生環境中會面臨比冷凍櫃更殘酷的捕食。

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