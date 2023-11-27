網上熱話｜日本推網站留自願性交記錄　避免雙方爭拗

日本政府於7月的修法，將「強制性交等罪」與「準強制性交等罪」整合到刑法第 177 條「不同意性交等罪」。日本一間科技公司開發讓雙方留下「合意性交記錄」的手機應用程式，其後就個人資料或外洩隱憂，改為網頁版並於本周推出試用版。

綜合報道，日本一間科技公司在律師的監督下開發一款手機應用程式「キロク（KIROKU）」，目的讓雙方留下「合意性交記錄」，以證明雙方是自願性交，避免日後爭議。「KIROKU」原定於今年8月推出，不過，當時外界擔心，用戶的個人資料可能會遭外洩、遭受恐嚇導致被迫同意性交等問題，延期推出。直至官方於本月22日宣布將「KIROKU」從原本的手機程式轉為網站形式服務，並將在一星期內發布簡訊給已預約註冊的人，搶先體驗測試版網站，預計正式版本將於12月中旬問世。