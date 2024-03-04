網上熱話｜日本明治CHELSEA彩絲糖銷售53年 本月將走進歷史 網民：又有一個文化消失

在超市常見的日本明治CHELSEA彩絲糖，推出市場至今已53年，花朵圖案的黑色紙盒包裝是其標誌。然而，由於近年銷售持續低迷，這款經典日本糖果將在本月走進歷史。

明治表示，結束販售的包括盒裝「牛油」和「乳酪(Yogurt)」口味、袋裝的「綜合口味」等6款CHELSEA彩絲糖，而停售原因是「市場環境與顧客需求發生變化，導致銷售低迷、盈利惡化」。2002年財政年度CHELSEA糖果銷售額錄得約25億日圓(約1.3億港元)高峰，其後銷量持續下跌，至2022年度銷售額跌至約5億日圓(約2,600萬港元)。