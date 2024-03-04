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國際
2024-03-04 13:31:56

網上熱話｜日本明治CHELSEA彩絲糖銷售53年 本月將走進歷史 網民：又有一個文化消失

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日本明治CHELSEA彩絲糖貨架上貼出停售告示。(互聯網)

日本明治CHELSEA彩絲糖貨架上貼出停售告示。(互聯網)

在超市常見的日本明治CHELSEA彩絲糖，推出市場至今已53年，花朵圖案的黑色紙盒包裝是其標誌。然而，由於近年銷售持續低迷，這款經典日本糖果將在本月走進歷史。

明治表示，結束販售的包括盒裝「牛油」和「乳酪(Yogurt)」口味、袋裝的「綜合口味」等6CHELSEA彩絲糖，而停售原因是「市場環境與顧客需求發生變化，導致銷售低迷、盈利惡化」。2002年財政年度CHELSEA糖果銷售額錄得約25億日圓(約1.3億港元)高峰，其後銷量持續下跌，至2022年度銷售額跌至約5億日圓(約2,600萬港元)。

CHELSEA系列糖果以傳統蘇格蘭糕點口味為賣點，1971年以牛油和乳酪口味面世，其後推出咖啡和皇家奶茶口味，至今已銷售53年。這款日本經典糖果即將停售的消息最近在社交網廣為流傳，成為網上熱話。

日本明治CHELSEA彩絲糖袋裝「綜合口味」。(互聯網) 日本明治CHELSEA彩絲糖50周年紀念裝。(互聯網) 日本明治CHELSEA彩絲糖50周年紀念裝。(互聯網) 日本明治CHELSEA彩絲糖官方網頁。(互聯網) 日本明治CHELSEA彩絲糖貨架上貼出停售告示。(互聯網) 超市常見的日本明治CHELSEA彩絲糖，將於本月停售。(互聯網) 日本明治CHELSEA彩絲糖本月將走進歷史。(互聯網)

網民：要趕快入貨

近日有商場張貼照片，可見在CHELSEA彩絲糖的貨架上貼了一張告示，「53年來的持續販售將於3月結束。感謝大家長年來的惠顧」。據悉，相關產品已於2月底停產。

對此，許多網民表示，「這是真的嗎？要趕緊囤貨」、「又有一個文化消失了」、「好懷念啊，確實最近到處都買不到」、「讀幼稚園、小學時吃了很多，是記憶中的糖果，真令人覺得寂寞」。

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明治周一(4)證實即將停售CHELSEA彩絲糖，表示「感謝顧客長年以來的惠顧，也要對CHELSEA彩絲糖的粉絲表示歉意。我們將持續提供有價值的新商品，期望顧客未來繼續支持」。

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