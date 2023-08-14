網上熱話｜日本洗衣店員細心為SHIROTAN毛公仔清潔　看了很治癒！(有片)

最近網上流傳一段「SHIROTAN清潔員」短片，3名男職員細心地用蒸氣燙斗為白色得意毛公仔SHIROTAN洗白白。片段來自日本一間洗衣店，他們除了替客人清洗衣服外，還會為客人清潔毛公仔。從其專頁的片段可見，清潔員用蒸氣熨斗之外，還有用刷子小心地清掉污漬。片中見3名大男人「溫柔地」為毛公仔順毛清潔，畫面很可愛，也很治癒。見到清潔員那麼盡責細心，顧客應該很放心。