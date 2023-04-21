網上熱話｜日本網購現新型「￥」陷阱價差近19倍　網民：睇路中伏

網上購物已經是現代人生活的一部分，尤其日元近年處於低水，因此不少人喜歡到日本購物網站掃平貨。惟日本放送協會(NHK)及富士新聞網(FNN)昨日(20日)報道，日前有市民誤墮新型網購陷阱。

此 「￥」原來非彼「￥」

事發今年一月，日本一名40多歲的女士網購了一本標價「￥1,680」的書法技巧指南。有關網站發出的訂單電郵顯示，產品價格為「￥1,680」。惟她收到信用卡公司的月結單時，發現該網物網站竟收取了32,916日元，價差近19倍。該女士及後到有關網站確認，竟發現在網站支援的常見問題部分，提到「價格以人民幣元計算」。她向信用卡公司要求取消交易不果，因此向國民生活中心求助。

國民生活中心指出，自今年1月初至4月13日，與該名女士同樣在涉事網站被誤導購物的個案約有100宗左右，他們都是以為網站顯示的「￥」是日元。當局調查過後，認為網站有兩方面容易誤導消費者。