網上熱話｜日本網購現新型「￥」陷阱價差近19倍　網民：睇路中伏

網上購物已經是現代人生活的一部分，尤其日元近年處於低水，因此不少人喜歡到日本購物網站掃平貨。惟日本放送協會(NHK)及富士新聞網(FNN)昨日(20日)報道，日前有市民誤墮新型網購陷阱。
此「￥」原來非彼「￥」
事發今年一月，日本一名40多歲的女士網購了一本標價「￥1,680」的書法技巧指南。有關網站發出的訂單電郵顯示，產品價格為「￥1,680」。惟她收到信用卡公司的月結單時，發現該網物網站竟收取了32,916日元，價差近19倍。該女士及後到有關網站確認，竟發現在網站支援的常見問題部分，提到「價格以人民幣元計算」。她向信用卡公司要求取消交易不果，因此向國民生活中心求助。
國民生活中心指出，自今年1月初至4月13日，與該名女士同樣在涉事網站被誤導購物的個案約有100宗左右，他們都是以為網站顯示的「￥」是日元。當局調查過後，認為網站有兩方面容易誤導消費者。
網民：睇路中伏
首先是相關網站除了私隱政策等頁面是以英語顯示外，首頁等內容都是全部日語。另外，網站除了在常見問題提到貨品以人民幣計算外，在「購物內容及輸入優惠碼」一欄按下小按鈕後，才會顯示代表人民幣的「CNY」簡稱。
而根據日本法例，購物網站在義務提供公司地址和電話號碼，惟涉事網站只顯示電郵地址，當局嘗試聯絡，但至今都沒有回應，而網站目前則顯示為無法登入。
對於今次事件，國民生活中心指出，日元與人民幣都是以「￥」顯示，估計之後或有類似網站出現。事件亦引起網民熱議，不少網民紛紛指要「睇路中伏」，亦有網民指網購陷阱防不勝防，要光顧信譽良好的網店，「估唔到日本網購都會呃人」、「大家都是￥，不用分得那麼細」。