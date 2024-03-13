網上熱話｜日男幫襯藏壽司靠1招爽吃霸王餐 網民鬧爆：連100日圓都俾唔起(有片)

日本連鎖迴轉壽司店「藏壽司」，近日改以電腦系統計算並回收碟子，以減少人手計算錯誤。操作方法是，客人把碟子投進餐桌旁的回收槽裡，系統便會自動計算投入的碟子數目，再顯示在螢幕上，成為結帳的依據。然而，一名男子卻以閃電手投入碟子，爽吃「霸王餐」，還自拍教學影片……

教學影片瘋傳

該名男子疑似發現系統漏洞，只要投碟的手速夠快，就能避過系統計算，吃到一碟免費壽司。社交平台「X」流傳的11秒影片可見，男子吃完一碟壽司後，看了一眼螢幕確認數目，再將碟子快速投入回收槽，因動作太快，系統偵測不到碟子，結果螢幕顯示的數目沒有變動。