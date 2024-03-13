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國際
2024-03-13 19:40:52

網上熱話｜日男幫襯藏壽司靠1招爽吃霸王餐 網民鬧爆：連100日圓都俾唔起(有片)

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日男以閃電手把空碟投入回收槽裡。(互聯網)

日男以閃電手把空碟投入回收槽裡。(互聯網)

日本連鎖迴轉壽司店「藏壽司」，近日改以電腦系統計算並回收碟子，以減少人手計算錯誤。操作方法是，客人把碟子投進餐桌旁的回收槽裡，系統便會自動計算投入的碟子數目，再顯示在螢幕上，成為結帳的依據。然而，一名男子卻以閃電手投入碟子，爽吃「霸王餐」，還自拍教學影片……

教學影片瘋傳

該名男子疑似發現系統漏洞，只要投碟的手速夠快，就能避過系統計算，吃到一碟免費壽司。社交平台「X」流傳的11秒影片可見，男子吃完一碟壽司後，看了一眼螢幕確認數目，再將碟子快速投入回收槽，因動作太快，系統偵測不到碟子，結果螢幕顯示的數目沒有變動。

影片於本月12日上傳，短短一天累計1,194.6萬次瀏覽，逾2,900次轉發，1.1萬按讚，近千則留言討論。

日男吃壽司。(互聯網) 螢幕顯示已回收碟子的數量是1。(互聯網) 日男準備投入碟子。(互聯網) 快手把碟子投入回收槽。(互聯網) 快手把碟子投入回收槽。(互聯網) 但螢幕顯示已回收碟子的數量仍是1。(互聯網)

網民：引發模仿亂象

不少網民厲聲譴責這樣的詐騙行為，有人怒言「又是一宗可能引發模仿亂象的案例」、「一碟壽司又不貴，為何不好好計碟！？」、「如果連100日圓(5.3港元)都付不起，那就別吃了」。有網民見怪不怪，「對餐飲業來說，吃壽司把碟子藏起來的大有人在，幾乎是日常了」。

有人苦口婆心，「還是勸大家不要這樣做，社會需要互相信任。」有網民理性分析，男子一定難逃法網，「統計數據不相符，可以追蹤到哪個座位出問題吧」、「店裡有閉路電視，我不相信會捉不到人！」

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未知男子有否主動通報系統漏洞

媒體報道，日本藏壽司暫未對事件置評，也不清楚該名男子是否已主動向店方通報漏洞。不少網民建議，藏壽司應盡快改善系統，以免其他人模仿。

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