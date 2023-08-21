網上熱話｜東京店舖豎英文告示牌 數外國客6宗罪 小器定有理？

日本東京一間雜貨店豎立以英文寫成的大型告示牌，痛斥外國遊客「6宗罪」，直言那些都是「無禮舉措」，令店方感到「非常困擾」，事件引發外國網民反彈。
來自美國加州遊客Terrence早前在東京看到一個大型告示牌，痛斥遊客有「無禮行為」，「違反」店方規定。該份清單貼在商店入口旁邊，寫著：「我們對外國人很多違反禮儀的行為感到非常困擾。這些都是無禮行為。」
．把手中物品在店內隨處亂放
．購買商品前打開包裝
．攜帶食物和飲料進入店內
．在店內或走廊內亂丟垃圾
．大部分員工不會講英語，請準備你要找的物品的圖片，或努力講日語
．商品損壞後才拿來退貨
日本禮儀｜正方網民︰這些只是基本常識！
部分外國網民認為該店開宗明義講清楚，並無不妥，並指某些遊客的確有不文明行為，「許多外國人不尊重日本的文化或生活方式……希望所有商店都有一套行為準則，以保護員工」、「他們所要求的只是常識禮貌，但卻有很多人欠缺」、「這些對遊客的要求是明智的，不僅適用於日本，也適用於其他亞洲地區，如泰國、南韓及台灣等，大多數當地人都不懂英語」、「人們變得越來越以自我中心，粗魯行為已成普遍。講『請』和『謝謝』是不用錢的」。
日本禮儀｜反方網民︰日本人應該學英文！
但也有網民不以為然，認為員工應該「更加努力」了解外國人，「不懂英語並不可恥，但每個人至少應該嘗試學習它」。另有人說︰「為甚麼我不能帶咖啡進入超市？」