網上熱話｜東京店舖豎英文告示牌 數外國客6宗罪 小器定有理？

日本東京一間雜貨店豎立以英文寫成的大型告示牌，痛斥外國遊客「6宗罪」，直言那些都是「無禮舉措」，令店方感到「非常困擾」，事件引發外國網民反彈。

來自美國加州遊客Terrence早前在東京看到一個大型告示牌，痛斥遊客有「無禮行為」，「違反」店方規定。該份清單貼在商店入口旁邊，寫著：「我們對外國人很多違反禮儀的行為感到非常困擾。這些都是無禮行為。」

．把手中物品在店內隨處亂放

．購買商品前打開包裝

．攜帶食物和飲料進入店內

．在店內或走廊內亂丟垃圾

．大部分員工不會講英語，請準備你要找的物品的圖片，或努力講日語

．商品損壞後才拿來退貨