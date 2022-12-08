網上熱話｜機場搬運員舉高行李拋落輸送帶 網民：難怪東西包好都爛(有片)

澳洲墨爾本機場有行季搬運員被拍到，將澳洲航空(Qantas)乘客的行李從行李櫃拿出來後，大力亂拋落行李輸送帶，部分更跌出輸送帶外。片段上周五上載社交網後，澳洲網民大感驚訝，批評搬運員作為一名成年人，完全不謹慎對待人們的行李。另有人說，難怪就算小心包好易碎品總會毀爛。

網上熱話｜兩名涉事行李搬運員被辭退 片段可見兩名搬運員亂拋亂擲行李，有行李彈出輸送帶掉到一旁罅隙下面，然後其中一人發洩地將一個行李舉高過頭，再大力狠狠地擲落輸送帶上。另一人也不遑多讓，將行李拋向遠處。搬運員所屬公司Swissport稱，兩名僱員處理顧客行李的態度「明顯不可接受」，片段上載社交網後已緊急調查事件。該公司今日證實，兩名行李員已被炒魷。Swissport為跨國貨運服務商，在全球50個國家的315個機場，僱用超過6.8萬員工。