網上熱話｜機窗小孔事關飛行安全 搭飛機時勿挨窗睡覺

隨著各國放寬入境旅遊，大家都蠢蠢欲動飛去外國旅行。近日有澳洲旅客在疫情爆發至今首度外遊，突然像發現新大陸般稱機艙窗戶下方怎麼有一個小孔。這個小孔一直都存在，航空專家指這是客機一個重要安全設備；它可調節機艙輸向窗戶玻璃的氣壓，在飛機爬升時控制艙內氣壓，並維持機艙內和外面天空的壓差。那個小孔也可確保若玻璃窗爆裂，最外層的玻璃會先裂開。因此，大家搭飛機時最好不要觸碰或阻蓋那個小孔，以免防礙它的作用。睡覺時記住頭部不要壓向它。

「阻塞那個小孔會發生甚麼事？」

有關貼文也在網上引起熱議，不少人說從來不知機窗有這個小孔，其中一名女網友說：「我從來沒有察覺，下次飛時會留意。」有網友就問，如果阻塞那個小孔會發生甚麼事。機窗共有3層玻璃，由丙烯酸纖維和玻璃組成，機艙內那一層是膠，防止乘客觸碰中間和外層的玻璃。中間的玻璃有一個小孔，與外層玻璃之間有空隙。為了乘客舒適和安全，需維持機艙內一層與真正玻璃窗之間的氣壓，最外層的玻璃承受壓力的差別。如果玻璃窗密封沒有小孔，機艙內的壓力將全部壓向艙內那一層。另方面，如果壓力令最外層那塊玻璃爆裂，艙內那一層仍可以保持艙內氣壓，讓機師有時間將客機降至較低飛行高度。另外，那個小孔也可以防止3層玻璃窗之間積聚水氣。