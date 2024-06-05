網上熱話｜沃爾瑪連12蚊指甲銼也上鎖防盜　網民：2秒可拿現等20分鐘解鎖

美國部分地區店舖盜竊猖獗，超市、藥妝店等會將貨品鎖在透明箱內。有網民上載短片稱，連鎖超市沃爾瑪(Waltmart)現在連售價1.5美元(約12港元)的指甲銼也鎖在透明貨架內。其他網民表示，原本2秒已取到的東西，現要等20分鐘讓店員解鎖拿出來。

網民Victoria Damore拍攝超市內藥妝品部的情況，說「沃爾瑪以後都會這樣嗎？」又稱，她無法行去沃爾瑪，自行拿取售價1.5美元的指甲銼，因它被鎖起來。她叫店員開鎖，對方有點勞氣，就像她買東西煩到他。Damore不滿說，沃爾瑪未能阻止店舖被偷東西，不是顧客的錯。受到這樣的對待，她甚至不想買那個指甲銼了。