網上熱話｜牙刷不應放浴室　牙醫仲警告沖涼唔好順便刷牙

牙刷不應放浴室？美國德州一名牙醫提醒，許多人都會把牙刷放在浴室裡，但潮濕的環境對刷毛上的黴菌來說簡直是天堂，令牙刷成為細菌溫床，她建議準備2支牙刷和牙刷架，讓牙刷每次使用後可以風乾一整天，並且避免在洗澡時順便刷牙。
綜合報道，德州奧斯汀女牙醫Ellie Phillips在影片分享平台TikTok表示：「現在很多人都充分了解黴菌有多危險，你可能正忙著努力清理家裡和某些地方的黴菌，牙刷卻常常被人遺忘」，而浴室等潮濕環境對刷毛上的黴菌來說有如天堂。她亦指出，雖然在洗澡時刷牙很方便，但不建議這麼做，因為水氣有助細菌生長。還有專家指出，牙膏會讓浴室地板變滑，電動牙刷更不該經常接觸水氣。
建議準備2支牙刷 早晚輪流使用
Ellie Phillips亦提醒，牙刷不應放在馬桶附近，因沖水時噴出的馬桶，或會令牙刷沾上細菌。此外，由於牙刷無法煮沸消毒，建議使用陶瓷牙刷架，每次使用後自然風乾24小時，但口腔保健，每天應刷牙2次，因此建議準備2支牙刷，早晚輪流使用。若僅使用一支牙刷，美國牙科協會則建議，每3至6個月就該更換。也有專家認為，可以將刷毛浸泡在抗菌漱口水中30秒，以清潔牙刷。
這段影片5日累積逾120萬次觀看，引發網民熱烈討論「沖水時把馬桶蓋蓋上就好了」、「解鎖新的恐懼」、「我不喜歡把牙刷放在浴室裡，尤其因為浴室很細」、「我從來不會把牙刷留在浴室」、「我是放廚房」。