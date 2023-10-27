網上熱話｜牙刷不應放浴室　牙醫仲警告沖涼唔好順便刷牙

牙刷不應放浴室？美國德州一名牙醫提醒，許多人都會把牙刷放在浴室裡，但潮濕的環境對刷毛上的黴菌來說簡直是天堂，令牙刷成為細菌溫床，她建議準備2支牙刷和牙刷架，讓牙刷每次使用後可以風乾一整天，並且避免在洗澡時順便刷牙。

綜合報道，德州奧斯汀女牙醫Ellie Phillips在影片分享平台TikTok表示：「現在很多人都充分了解黴菌有多危險，你可能正忙著努力清理家裡和某些地方的黴菌，牙刷卻常常被人遺忘」，而浴室等潮濕環境對刷毛上的黴菌來說有如天堂。她亦指出，雖然在洗澡時刷牙很方便，但不建議這麼做，因為水氣有助細菌生長。還有專家指出，牙膏會讓浴室地板變滑，電動牙刷更不該經常接觸水氣。