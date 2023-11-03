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國際
2023-11-03 15:48:00

網上熱話｜狠父嫌女兒肥不讓穿亡妻婚紗出嫁　網民踢爆原因勸放手

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狠父嫌女兒肥不讓穿亡妻婚紗出嫁，網民踢爆原因勸放手。(網上圖片)

狠父嫌女兒肥不讓穿亡妻婚紗出嫁，網民踢爆原因勸放手。(網上圖片)

女人保存婚紗是為了甚麼呢？英國一名父親在網上一件事，他的女兒將快出嫁，他的妻子、他女兒的母親卻不幸於2年前離世，女兒希望婚禮當日穿上亡母的婚紗出嫁以作紀念，這名父親卻認為女兒太肥，只會毀了婚紗，堅拒將亡妻的婚紗交出，令父女關係搞得非常緊張，父親將事件分享到論壇，卻遭不少網民對他放手。

綜合報道，帳號Ralphie近日於論壇Raddit發帖，文中提到「我的亡妻是個體形纖細的人，我們結婚時，她只有52公斤，我女兒想穿她的婚妙，我告訴女兒這並非一個好主意，因為女兒無法擠進去。」女兒就建議將婚紗改大就可，父親表示會考慮一下，最後還是拒絕，因為他認為修改過程中一定會剪裁婚紗，令裙子不完整。他指，妻子很喜歡她的婚沙，認為妻子一直想和女兒們去買她們婚紗，亦認為妻子不會同意要裁剪她的婚沙。父女就因此爭吵起來，父親認為，女兒可以戴母親的珠寶，但母親的婚紗絕不可以。事件令家中氣氛變得糟糕。他的兒子亦勸他放下那婚紗。

Raddit論壇。

Raddit論壇。

網民：還沒有走出傷痛 才會如此堅持

父親將事件分享到論壇，卻有不少網民建議他應該放下己見，「相信保存婚紗唯一原因就是把它傳給你的女兒」、「很難相信一個媽媽去世後寧願將婚妙放在盒子，都不願給她的女兒」；亦有人說「人(父親)還沒有走出傷痛，才會如此堅持」、「沒有問題，我已故男友的東西對我來說是無價，且不可代替」，亦有裁縫澄清「許多婚紗店對修改婚紗非常熟練，他們懂得將接縫拆開添加布料並能隱藏接駁口，是不會剪它們」。

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